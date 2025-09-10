La CQSEPE remercie la Ministre Suzanne Roy, pour son engagement dans le milieu de la petite enfance

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE), par l'entremise de son conseil d'administration, tient à souligner le travail accompli par madame Suzanne Roy à titre de ministre de la Famille depuis son entrée en fonction en octobre 2022.

Au fil de son mandat, madame Roy a démontré une grande ouverture à l'égard des enjeux touchant le réseau de la petite enfance et a su maintenir un dialogue constant avec nos représentants. Les échanges constructifs tenus au cours des dernières années ont permis de faire progresser des dossiers importants pour l'ensemble du réseau, au bénéfice des enfants, des familles et du personnel éducateur.

« Ce fut un réel plaisir de collaborer avec madame Roy. Sa disponibilité et son écoute ont permis d'entretenir un climat de travail respectueux et orienté vers des solutions concrètes. Nous lui exprimons toute notre gratitude pour sa contribution et son engagement », a déclaré Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Le CQSEPE souhaite à madame Roy beaucoup de succès dans la suite de son parcours et une transition empreinte de satisfaction après plus de trente années consacrées au service public.

SOURCE Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)

Coordonnées : [email protected]