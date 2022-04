Le CQCM : S'actualiser pour mieux propulser la coopération et la mutualité au Québec

LÉVIS, QC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Afin de se moderniser et de continuer de répondre aux besoins en constante évolution des coopératives et mutuelles, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est enthousiaste d'annoncer la bonification de sa vie associative ainsi que l'actualisation de sa gouvernance en offrant différents niveaux d'engagement, de participation et de mobilisation au sein de l'organisation. Ce changement arrive à point, avec la nomination d'une nouvelle présidence, madame Nadine Groulx, représentante de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

« Le CQCM est un allié de taille pour les organisations coopératives et mutualistes en appuyant l'écosystème de développement qui accompagne les entrepreneurs dans le démarrage et la croissance de leur coopérative dans différents secteurs d'activité. Il se doit d'être moderne et efficace surtout dans un contexte où notre mouvement doit assurer sa relève afin que les coopératives et les mutuelles continuent de contribuer à un développement socioéconomique plus humain et à l'image des Québécoises et des Québécois » a expliqué Mme Nadine Groulx, nouvelle présidente du CQCM.

Depuis 2019, les administrateurs sont engagés dans une démarche de réflexion sur la mission et les champs d'activités du CQCM. Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM, souligne qu'il faut «se donner de nouveaux objectifs audacieux afin de mettre de l'avant notre distinction coopérative et notre capacité à générer de l'impact social. Plus que jamais, les coopératives et les mutuelles se révèlent être un partenaire clé et complémentaire au secteur privé et public. Sous le leadership du CQCM, les assises du mouvement coopératif et mutualiste seront assurément solidifiées et cette nouvelle structure de gouvernance permettra d'amplifier la force collective de l'écosystème auprès de toutes les instances ».

Depuis 1940, le CQCM a pour mission de participer au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif et mutualiste québécois. L'année 2022 marque ainsi un virage fondamental et nécessaire pour bonifier les actions du mouvement et faire les choses autrement. Les grands changements reposent sur l'ouverture du membrariat du CQCM ainsi que sur l'évolution de la vie associative qui favorisera les nouveaux contacts et offrira davantage d'occasions de concertation, d'intercoopération et de formation.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le mouvement coopératif et mutualiste au Québec représente 3 000 coopératives et mutuelles et 11 millions de membres.

