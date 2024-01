Le CPQ cherche un(e) nouvel(le) adjoint(e) à la haute direction

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec (CPQ) est à la recherche d'un(e) adjoint(e) à la haute direction, attaché(e) à la secrétaire générale. Il s'agit d'un poste permanent, à temps plein, à Montréal. La date limite pour soumettre une candidature est le 29 février 2024.

Le Conseil de presse du Québec offre un milieu de travail stimulant dans l'univers des médias en perpétuelle mouvance, où les défis ne manquent pas.

Votre contribution

À titre d'adjoint(e) à la haute direction, vous assisterez la secrétaire générale dans toutes ses fonctions. Ce poste stratégique comprend des responsabilités de coordination, de communication et d'administration. Vous aiderez tous ceux qui travaillent au Conseil, comme administrateurs, employés, contractuels ou bénévoles, à se sentir soutenus, encadrés et valorisés.

Responsabilités du poste

Coordination

Appuyer la secrétaire générale dans la réalisation des activités courantes et des objectifs stratégiques

Contribuer à l'amélioration des processus internes

Participer à la vie collective de l'organisation

Gérer le suivi des tâches quotidiennes ainsi que les objectifs à plus long terme tout en s'ajustant aux priorités

Planifier les rencontres (bureau de direction, conseil d'administration, comités, employés) en voyant à ce que les participants disposent des documents nécessaires et qu'ils soient informés adéquatement avant les réunions

Participer à la réalisation de projets

Communication

Communiquer les informations pertinentes à l'externe et à l'interne

Assurer une bonne relation avec les membres du Conseil

Prendre en charge les différentes demandes en termes de correspondances officielles, de ressources humaines et financières, les acheminer vers les employés ou dirigeants concernés et collaborer à leur réalisation

Préparer des présentations et autres documents de soutien

Préparer des dossiers de recherche

Gérer les demandes d'entrevues et autres demandes du public ou des médias

Rédiger le rapport annuel

Participer au rayonnement du Conseil de presse

Administration

Rédiger des documents relatifs à la gouvernance et à la vie associative (procès-verbaux, notes de rencontres) et autres rapports

Gérer les ententes de service avec les fournisseurs et partenaires, suivis des contrats, protocoles d'ententes

Planifier des formations

Organiser des déplacements (congrès, cours universitaires, représentations à l'étranger, etc.)

Contribuer à la gestion financière (allocations de dépenses, respect des budgets)

Profil recherché

Nous recherchons une personne dynamique avec une énergie communicative qui croit en la mission du Conseil de presse. L'autonomie et l'initiative sont des qualités essentielles, en plus des compétences suivantes :

Capacité à comprendre les enjeux de direction (orientations stratégiques, développement, politique, ressources humaines et matérielles)

Esprit d'équipe

Gestion des priorités

Rédaction impeccable en français

Anglais fonctionnel, parlé et écrit

Grande aisance avec l'informatique, en particulier avec la suite Google Workspace

Expérience

Diplôme pertinent (gestion, administration, communication, etc.)

Expérience professionnelle minimale de trois ans (compétences transférables)

Compréhension/expérience du milieu du journalisme et des médias, un atout

Salaire

60 000 $ à 75 000 $, selon l'expérience

Avantages corporatifs

Assurances collectives

REER collectif

Horaire : régulier, de jour, 35 hres/semaine, peut varier selon les besoins

Possibilité de télétravail en partie (mode hybride)

Facilement accessible par transport en commun

Ambiance de travail conviviale dans des bureaux agréables et lumineux

Entrée en fonction : dès que possible

Lieu de travail : les bureaux du Conseil de presse sont situés dans le nouvel édifice de Télé-Québec, Au-Pied-du-Courant, au 905, avenue De Lorimier, Montréal.

Comment postuler

Nous vous invitons à envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV à l'adresse suivante avant le 29 février :

[email protected]

Svp inscrire l'objet suivant : Adjoint(e) à la haute direction

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec. Composé de journalistes, de représentants des médias, et de membres du public, le Conseil reçoit les plaintes du public et publie des décisions concernant la déontologie journalistique.

Renseignements: Caroline Locher, Conseil de presse du Québec, [email protected]