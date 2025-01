Le CPERL salue la nomination de Sonia Bélanger à titre de ministre des Laurentides

PIEDMONT, QC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) salue la nomination de Mme Sonia Bélanger au poste stratégique de ministre responsable de la région des Laurentides. Forte de son expérience comme présidente-directrice générale d'un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), et actuellement ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Bélanger apporte une connaissance approfondie des réalités qui façonnent la région laurentienne.

Le président du CPERL et préfet de la MRC d'Argenteuil, M. Scott Pearce, a déclaré : « Nous sommes ravis d'apprendre que Mme Bélanger occupera cette nouvelle fonction. Il nous fera plaisir de poursuivre une collaboration afin d'aborder efficacement les enjeux régionaux prioritaires. »

Le CPERL tient également à souligner l'engagement de M. Benoit Charrette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, durant son mandat à la tête de la région. « M. Charette a toujours fait preuve d'une grande écoute envers le milieu municipal dans son rôle de ministre régional, et nous tenons à le remercier. Son engagement et sa compréhension des enjeux régionaux ont été grandement appréciés, » ajoute M. Pearce.

Dans une perspective de continuité, le CPERL réaffirme son intérêt à travailler main dans la main avec la nouvelle ministre régionale pour concrétiser des avancées tangibles des enjeux régionaux prioritaires, notamment en matière de santé, d'accès à un médecin de famille, de transport et mobilité, d'infrastructures, de développement économique et d'aménagement du territoire.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutien les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

