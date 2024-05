Le CPERL lance un appel à projets pour le développement de pratiques innovantes et le soutien à la commercialisation dans le secteur bioalimentaire des Laurentides

PIEDMONT, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) est fier d'annoncer le lancement d'un appel à projets novateurs intitulé « Commercialisation et développement de pratiques innovantes dans le secteur bioalimentaire des Laurentides 2024-2026 ».

Initié par le comité directeur de l'entente sectorielle bioalimentaire des Laurentides, ce programme s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir et soutenir le développement du secteur bioalimentaire dans la région des Laurentides ainsi qu'à renforcer la rentabilité économique tout en contribuant au développement des compétences essentielles.

Offrant aux acteurs de la filière bioalimentaire une opportunité de répondre aux défis actuels du marché et de proposer des solutions novatrices pour une production et une distribution alimentaire plus efficaces, les projets retenus auront également accès à un soutien financier et à un accompagnement personnalisé de la part du CPERL.

Le dépôt des projets est ouvert dès maintenant.

Les promoteurs sont invités à consulter l'appel à projets afin de connaître les critères d'admissibilités et les modalités de dépôt.

Les propositions de projets doivent être soumises par courriel au [email protected] , avant le vendredi 31 mai 2024 17 h, en utilisant les formulaires suivants :

À propos du CPERL

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutien les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Renseignements: Source : Marie-Lyne Bélair, Coordonnatrice bioalimentaire, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), [email protected]