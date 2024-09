Le CPERL annonce la nomination de sa nouvelle équipe de direction

PIEDMONT, QC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) est fier d'annoncer la nomination de Mme Christine Nantel au poste de directrice générale, ainsi que Mme Karine Parizeau au poste de directrice générale adjointe, toute deux entrées en fonction par intérim depuis le 9 septembre 2024.

Mme Christine Nantel, Directrice générale par intérim du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) (Groupe CNW/Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL))

Occupant le rôle de conseillère stratégique au sein du CPERL depuis 2022, Mme Christine Nantel mettra à profit sa vaste expérience en gestion régionale et son expertise en orientation stratégique pour diriger l'organisation durant cette période déterminante. Avec une maîtrise en développement économique communautaire et plus de 20 ans d'expérience dans des rôles de direction, notamment dans le milieu municipal, Mme Nantel possède une connaissance approfondie des enjeux régionaux. Son expertise et son engagement profond pour le développement des Laurentides font d'elle une leader idéale pour guider le CPERL avec une vision innovante et proactive.

De son côté, Mme Karine Parizeau, qui a également intégré le CPERL en 2022 en tant qu'adjointe à la direction, apporte une riche expérience acquise dans les milieux politique et municipal. Avant de rejoindre le CPERL, Mme Parizeau a exercé les fonctions d'attachée politique et d'adjointe administrative principale aux politiques à l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Son expertise en gestion administrative, comptabilité, recherche et politique est un atout précieux pour assurer l'efficacité des opérations, garantir une transition fluide et une gestion rigoureuse des activités de l'organisme.

« Je tiens à remercie les préfets pour leur confiance. Je suis impatiente de collaborer avec notre équipe et les élu(e)s de la région pour poursuivre la mission du CPERL et pour le développement de notre belle région des Laurentides, » mentionne Mme Christine Nantel.

M. Scott Pearce, président du CPERL, a commenté : « Nous sommes ravis de voir mesdames Nantel et Parizeau prendre en charge ces nouvelles responsabilités. Leur expérience et leur engagement sont des atouts considérables pour notre organisation. Nous sommes convaincus qu'elles dirigeront le CPERL avec compétence et vision, tout en assumant un leadership régional. »

En outre, l'ancien directeur général du CPERL, M. Christian Côté, continuera de collaborer avec l'organisation en tant que conseiller stratégique afin de garantir la transition des dossiers en cours et faciliter le transfert des connaissances essentielles pour le bon fonctionnement de l'organisme.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutien les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

Source : Marie Josiane Kacou, Conseillère au développement régional, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450 602-1908 | [email protected]