Dossier Stablex : Le CPERL exige du premier ministre, François Legault, qu'il rencontre la mairesse de Blainville dans les plus brefs délais

PIEDMONT, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) réclame du premier ministre, François Legault, qu'il rencontre rapidement la mairesse de Blainville, Liza Poulin, afin de discuter de la situation urgente concernant le dossier de Stablex.

Considérant que ce dossier nécessite l'attention particulière du premier ministre, le CPERL croit qu'un dialogue constructif et une écoute attentive des préoccupations de la Ville de Blainville sont essentiels pour trouver une voie de passage respectueuse des communautés et de l'environnement.

Rappelons qu'en 2023, un rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a clairement recommandé de ne pas autoriser l'expansion du site d'enfouissement de Stablex, soulignant que ce projet pourrait avoir des répercussions néfastes sur les milieux naturels environnants. En adoptant cette législation, le gouvernement va à l'encontre des conclusions du BAPE, des règlements métropolitains, de la volonté des autorités municipales et des préoccupations des citoyennes et citoyens de Blainville, qui rejettent massivement ce projet.

Projet de loi no 93

Le CPERL exprime sa vive inquiétude et son opposition quant à l'intention du gouvernement du Québec d'adopter le projet de loi no 93, Loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville.

Ce projet de loi place le terrain sous l'autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et lui confère le pouvoir d'octroyer, aux conditions qu'il estime justifiées, tous les droits immobiliers requis. Il contient plusieurs mesures destinées à faciliter le projet d'aménagement du lieu de dépôt sur le terrain transféré ainsi que son exploitation, au détriment de la position de la Ville de Blainville.

En résumé, ce projet de loi vise à permettre l'agrandissement du site d'enfouissement de déchets dangereux à Blainville, exploité par Stablex, une filiale d'une entreprise américaine. Le CPERL demande donc au premier ministre de renoncer immédiatement au projet de loi no 93 et de retourner à la table des négociations avec la Ville de Blainville.

Une menace pour l'environnement et la qualité de vie

Les impacts environnementaux et sanitaires de ce projet sont une source majeure d'inquiétude. Le dépôt de matières issues de la stabilisation de résidus dangereux, aussi contrôlé soit-il, demeure toujours un objet de préoccupation pour les municipalités.

De plus, ce projet compromet également les efforts de protection des milieux naturels et remet en question les engagements du gouvernement du Québec en matière de préservation de la nature et de lutte contre les changements climatiques.

Une atteinte grave à l'autonomie municipale

En agissant unilatéralement, le gouvernement discrédite les compétences des MRC en développement local et régional, notamment au niveau de l'aménagement du territoire. Favoriser l'expansion d'un site d'enfouissement qui entraînerait la destruction d'écosystèmes précieux pour accueillir des déchets dangereux, dont une part importante provient de l'extérieur du Québec, notamment des États-Unis, compromet non seulement les engagements gouvernementaux en matière de protection de l'environnement. De plus, le gouvernement crée un précédent qui donne le coup d'envoi à une série de demandes similaires pour tous les types d'usages.

En expropriant la Ville de Blainville et en empêchant toute contestation judiciaire significative, le gouvernement renforce un modèle décisionnel centralisé au détriment des collectivités locales et régionales.

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL),

Monsieur Scott Pearce, président du CPERL et préfet de la MRC d'Argenteuil

Monsieur Marc L'Heureux, 1er vice-président du CPERL et préfet de la MRC des Laurentides

Monsieur Xavier-Antoine Lalande, 2e vice-président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord

Monsieur Eric Westram, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville

Monsieur Pierre Charron, préfet de la MRC de Deux-Montagnes

Monsieur Patrick Charbonneau, maire de la Ville de Mirabel

Monsieur André Genest, préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut

Monsieur Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Antoine-Labelle

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Karine Parizeau, Email: [email protected]