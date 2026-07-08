Le CPE Le voyage de mon enfance inaugure la première installation préfabriquée en Gaspésie

GASPÉ, QC , le 8 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, accompagnée par M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, et M. Gilles Chapados, directeur général du CPE Le voyage de mon enfance, inaugurait aujourd'hui à Gaspé la première installation préfabriquée de la Gaspésie, nommée Les Vire-vents. Il s'agit de la troisième installation du genre au Québec.

Bénéficiant d'un financement de plus de 5,8 millions de dollars du gouvernement du Québec, Les Vire-vents offre aux familles de la région 100 places, dont 25 pour les poupons, au tarif réduit de 9,65 $ par jour.

L'installation préfabriquée, réalisée dans le cadre d'un projet pilote du ministère de la Famille, a été construite par Habitations Mont-Carleton, du Groupe Rioux.

Citations :

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons la troisième installation préfabriquée du Québec, ici, à Gaspé. Le projet pilote nous offre une solution alternative à la construction traditionnelle, sans compromettre la qualité des installations. C'est une belle démonstration de l'innovation et du savoir-faire québécois au service des familles! »

Catherine Blouin, ministre de la Famille

« L'ouverture de cette nouvelle installation est une excellente nouvelle pour les familles de Gaspé. En plus d'offrir 100 places subventionnées dans un milieu moderne et adapté aux besoins des tout-petits, ce projet témoigne de notre volonté d'agir concrètement pour améliorer l'accès aux services de garde dans notre région. C'est une réalisation qui aura des retombées positives pour les enfants, les parents et l'ensemble de notre communauté. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« C'est avec enthousiasme que le conseil d'administration, l'équipe du CPE et nos partenaires procèdent aujourd'hui à l'inauguration de cette installation à Gaspé. Ce milieu accueillant et sécuritaire offre aux enfants un environnement propice à leur développement, à leur créativité et à leur autonomie. Grâce à l'expertise de notre personnel qualifié et engagé, les familles peuvent compter sur des services éducatifs de qualité. Nous sommes fiers de contribuer au développement de la petite enfance dans notre communauté. »

Gilles Chapados, directeur général du CPE Le voyage de mon enfance

Faits saillants :

Il s'agit de la troisième installation préfabriquée qui ouvre ses portes au Québec, après celles de Saint-Prosper, en Beauce, et de Saint-Apollinaire, en Chaudière-Appalaches.

Le premier volet du projet pilote de construction préfabriquée compte 13 projets et créera 1 142 places subventionnées, dont 235 pour les poupons.

L'installation Les Vire-vents est la quatrième du CPE Le voyage de mon enfance, qui en possède deux autres à Gaspé et une autre à Murdochville, pour un total de 225 places subventionnées, comprenant 47 places pour les poupons.

Le CPE est également un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, ayant 237 places à son agrément.

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]