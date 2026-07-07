Avis aux médias - Inauguration de la première installation préfabriquée de CPE en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à l'inauguration de la première installation préfabriquée de CPE en Gaspésie. Pour l'occasion, la ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, seront sur place.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 10 h, le 8 juillet. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce

DATE : Le mercredi 8 juillet 2026 à 13h30

Arrivée des médias avant 13h30 LIEU : Gaspé

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Marie-Soleil Belisle, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]