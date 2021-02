CALGARY, AB, le 23 févr. 2021 /CNW/ - Le Canadien Pacifique (CP) et Cœur + AVC s'associent pour sauver des vies et renforcer la santé de la population. Par l'intermédiaire de CP a du cœur, son programme d'investissement communautaire, le CP a investi à ce jour près de cinq millions de dollars dans les initiatives de recherche de Cœur + AVC au Canada. Aujourd'hui, l'entreprise ferroviaire démontre à nouveau son leadership communautaire en injectant 1,5 million de dollars supplémentaires sur trois ans dans la recherche sur les maladies du cœur.

Toutes les neuf minutes, une personne au pays meurt d'une maladie du cœur. Il n'a jamais été aussi urgent de financer la recherche : non seulement les maladies du cœur et l'AVC sévissent toujours en temps de pandémie, mais le virus peut également endommager un cœur en santé et avoir des répercussions graves sur le cerveau.

« La pandémie souligne toute la nécessité de mener des travaux de recherche et de trouver de nouvelles façons de combattre les maladies du cœur et l'AVC, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. La recherche est le moteur de tout ce que nous faisons depuis près de 70 ans. Par son engagement, le CP en reconnaît clairement la valeur déterminante pour la promotion de la santé, la survie des malades et l'amélioration du rétablissement pour les millions de nos concitoyens qui vivent avec une maladie du cœur ou qui y sont vulnérables. Grâce à la générosité et au leadership du CP, nous pourrons continuer de propulser les recherches prometteuses ici même au pays. »

Depuis les années 1950, le financement de la recherche de Cœur + AVC a permis de réaliser des percées médicales majeures, dont la première chirurgie à cœur ouvert, l'identification du premier lien génétique pour les maladies précoces du cœur et la découverte que les nouveau-nés peuvent recevoir la greffe d'un cœur d'un donneur incompatible. Aujourd'hui, les chercheurs subventionnés par Cœur + AVC poursuivent d'autres avancées dans de nombreux domaines, visant notamment à améliorer les résultats de greffe cardiaque chez les patients adultes, à évaluer l'effet de la protéine sur le renforcement des résultats des patients fragiles subissant une chirurgie cardiaque, et à examiner le rôle des graines de lin dans la réduction des risques d'insuffisance cardiaque chez les femmes ayant pris des médicaments contre le cancer du sein.

« Le CP, qui célèbre son 140e anniversaire cette année, est fier de s'associer à ce formidable organisme qui, pour sa part, exerce ses activités depuis 70 ans. Au nom de la grande famille du Canadien Pacifique, nous savons que les meilleurs esprits scientifiques en cardiologie travaillent afin d'éliminer les maladies du cœur; la principale cause de décès dans le monde. Nous attendons avec impatience les découvertes qui sont imminentes et celles qui seront faites au cours de prochaines années grâce aux recherches rendues possibles par Cœur + AVC. » - Keith Creel, président et chef de la direction du CP.

« Dans le contexte actuel, il est crucial de continuer de collaborer et d'établir des partenariats pour accélérer le changement et financer les avancées de la recherche. Nous sommes profondément reconnaissants envers le CP pour son dévouement continu à améliorer la vie des familles à travers le pays, ajoute Doug Roth. C'est un privilège pour nous de collaborer avec le CP et de poursuivre notre objectif commun de combattre les maladies du cœur. »

À propos du CP

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques ainsi qu'une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP.

À propos de CP a du cœur

Au CP, nous savons qu'un chemin de fer est le vaste réseau d'artères d'une nation, mais que les collectivités font battre son cœur. C'est pourquoi, par l'intermédiaire de notre programme CP a du cœur, nous cherchons à améliorer la santé cardiaque des enfants et des adultes de partout en Amérique du Nord. Depuis sa création, CP a du cœur a aidé à amasser plus de 23,3 $ millions de dollars dans des initiatives de santé cardiaque menées dans les communautés partout en Amérique du Nord. Un engagement qui nous permet d'agir avec cœur chaque fois que l'occasion survient. Pour plus de détails, visitez le www.cpr.ca.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca.

Récemment, Cœur + AVC a lancé la campagne Combattons ensemble, qui vise à unir les gens de partout au pays contre la myriade de problèmes liés aux maladies du cœur et à l'AVC. Cliquez ici pour en apprendre plus. Joignez-vous à nous et combattons ensemble les maladies du cœur et l'AVC.

