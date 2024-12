OTTAWA, ON, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), le coût des assurances est devenu l'une des principales pressions sur les coûts de plus des deux tiers (68 %) des PME canadiennes. La moitié ont fait face à une augmentation de 10 % ou plus de leurs primes dans les 12 derniers mois.

« Les assurances commerciales sont un filet de sécurité pour les PME. Mais il devient de plus en plus difficile et coûteux pour elles d'obtenir une couverture, alors qu'elles font déjà face à beaucoup d'autres augmentations de coûts. Sans compter que dans certaines provinces, les entreprises doivent aussi payer une taxe de vente au détail sur tous les produits d'assurance en plus d'un impôt sur les primes d'assurance. Cela contribue à alourdir le fardeau financier des PME », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Les trois principales couvertures d'assurance pour les PME - l'assurance habitation, l'assurance automobile et l'assurance responsabilité civile générale commerciales - sont aussi les plus chères. Une PME typique ayant souscrit ces trois couvertures et ayant fait face à une augmentation de 10 % de ses primes paierait environ 1 500 $ de plus en primes d'assurance.

Par ailleurs, près de la moitié des propriétaires d'entreprise sont insatisfaits des options d'assurance disponibles. En effet, la majorité des PME (56 %) ont renouvelé leurs polices auprès du même assureur, faute d'une autre option abordable répondant à leurs besoins. Parmi les PME sondées, plus de 6 sur 10 obtiennent leurs assurances auprès des trois mêmes compagnies.

« Même si la majorité des propriétaires d'entreprise sont satisfaits du service à la clientèle et du niveau de réactivité de leur compagnie d'assurance, il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Par exemple, ils aimeraient qu'on facilite le processus de demande pour obtenir et renouveler une assurance », souligne Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI.

La FCEI a formulé plusieurs recommandations aux gouvernements pour favoriser l'abordabilité des assurances :

Éliminer l'impôt sur les primes d'assurance et la taxe de vente au détail sur tous les produits d'assurance pour PME;

S'assurer que les organismes de réglementation provinciaux et fédéraux travaillent ensemble à l'harmonisation du cadre réglementaire;

Veiller à ce que le marché canadien ne présente pas d'obstacles à l'entrée pour les assureurs qui souhaiteraient s'y établir;

Encourager les options d'assurance alternatives telles que les sociétés d'assurance captives et les coopératives, ce qui pourrait augmenter la concurrence.

Le secteur de l'assurance devrait également mieux accompagner les PME, offrir davantage d'outils et d'expertise spécialisés, veiller à la transparence et à l'équité des structures tarifaires, et actualiser le Code des droits et responsabilités des consommateurs pour y inclure un chapitre complet propre aux PME.

« Les PME paient cher pour leurs assurances. C'est aux gouvernements et à l'industrie de s'assurer que les assurances sont abordables et que les PME ont accès à une variété d'options », conclut M. Guénette.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]