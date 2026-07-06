L'événement permettra aux acheteurs et aux investisseurs internationaux de se rapprocher de l'offre exportatrice, des opportunités d'investissement et des fournisseurs spécialisés du Costa Rica.

Les entreprises qui souhaitent participer à titre d'acheteurs ou d'investisseurs internationaux peuvent obtenir de plus amples renseignements sur www.costaricasummit.com.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 6 juillet 2026 /CNW/ - Du 1er au 4 septembre, le Costa Rica accueillera le plus grand événement commercial international de la région. Plus de 400 acheteurs et investisseurs de plus de 40 pays se réuniront pour la deuxième édition du Costa Rica Trade & Investment Summit, une plateforme stratégique conçue pour promouvoir les exportations, attirer les investissements directs étrangers et mettre en relation les entreprises mondiales avec des fournisseurs spécialisés.

Le Costa Rica Trade & Investment Summit, plus grand événement commercial international de la région, réunira plus de 400 acheteurs et investisseurs

Organisé par l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER), l'événement se déroulera au Centre des congrès du Costa Rica et réunira plus de 1 000 entreprises exportatrices, multinationales et fournisseurs. L'ordre du jour comprendra plus de 3 200 réunions d'affaires, des expositions, des visites d'acheteurs dans des entreprises costaricaines, des programmes d'investissement sur mesure, des conférences spécialisées et la visite de zones de libre-échange, les parcs d'affaires et les régions productives à l'intérieur et à l'extérieur de la grande région métropolitaine.

« La valeur du sommet réside non seulement dans le nombre d'entreprises qu'il rassemble, mais aussi dans les opportunités qu'il génère. La première édition a confirmé un fort intérêt international pour ce que le Costa Rica a à offrir, et cette année, nous voulons que les acheteurs trouvent des fournisseurs de confiance et une offre d'exportation de grande valeur ; que les investisseurs évaluent directement les conditions de l'établissement ou de l'expansion des opérations ; et que les multinationales identifient de nouvelles capacités locales pour renforcer leurs chaînes d'approvisionnement. Notre objectif est que chaque participant ressorte de l'événement avec des informations utiles, des contacts pertinents et des opportunités concrètes pour faire avancer ses plans d'affaires », déclare Laura López, directrice générale de PROCOMER.

Pour les acheteurs internationaux, l'événement donnera accès à une offre d'exportation diversifiée, y compris des produits et services costaricains liés à l'agroalimentaire, à l'alimentation, à la fabrication spécialisée, aux technologies numériques, aux services aux entreprises, aux industries créatives et à l'innovation appliquée. Les réunions seront planifiées en fonction des besoins commerciaux de chaque participant, dans le but de permettre des connexions efficaces et de réelles opportunités d'affaires.

La première édition du Costa Rica Trade & Investment Summit, qui s'est tenu en 2025, a confirmé la capacité du pays à organiser des opportunités commerciales de haut vol. Cette édition a réuni 337 acheteurs internationaux, 170 investisseurs internationaux et plus de 1 280 exportateurs, entreprises multinationales et fournisseurs. Le sommet a également généré plus de 3 600 réunions d'affaires, 104 programmes d'investissement et plus de 2 150 participants.

Le Costa Rica arrive à cette deuxième édition avec une base commerciale solide pour concurrencer les entreprises internationales de grande valeur. Le pays compte plus de 1 000 entreprises liées à l'investissement direct étranger, plus de 312 000 emplois associés à ce secteur et un bilan de réinvestissement qui reflète la confiance des entreprises qui opèrent déjà dans le pays.

À cela s'ajoute une offre d'exportation variée et sophistiquée, tirée par les services, qui représentent 34 %, suivis des dispositifs médicaux à 31 % et du secteur agricole à 11 %. Pour les seules marchandises, le Costa Rica a enregistré 22,855 milliards USD d'exportations en 2025, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année précédente. En outre, les entreprises issues de l'IDE ont représenté 80 % de la valeur des exportations de marchandises, ce qui reflète le lien direct entre l'attraction des investissements, la capacité de production et l'intégration du pays aux marchés internationaux.

Les entreprises qui souhaitent participer à titre d'acheteurs ou d'investisseurs internationaux peuvent obtenir de plus amples renseignements sur l'ordre du jour, les secteurs participants et le processus d'inscription sur www.costaricasummit.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3004002/Costa_Rica_Trade_and_Investment_Summit.jpg

SOURCE Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

CONTACT : Fabiola Solano, [email protected]