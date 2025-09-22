Le Costa Rica fait déjà des progrès importants en collaboration avec des organisations comme la marque nationale Essential COSTA RICA et l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER).

SAN JOSÉ, Costa Rica, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Connu pour ses paysages luxuriants, ses plages paradisiaques et sa riche biodiversité, le Costa Rica a beaucoup plus à offrir que sa beauté naturelle. Le pays offre un climat exceptionnel pour les affaires, une main-d'œuvre hautement qualifiée, des entreprises agroalimentaires consolidées et une grande variété de produits agricoles qui nourrissent le monde. Parmi eux, l'une de ses exportations les plus emblématiques rayonne : la banane.

Banana

Les bananes font partie de l'histoire du Costa Rica depuis le 19e siècle. Initialement cultivée pour la consommation locale, la culture est rapidement devenue l'une des principales exportations du pays. Depuis, ce fruit a non seulement été un incontournable sur les tables costaricaines mais aussi sur les tables de millions de familles dans le monde.

Aujourd'hui, les bananes du Costa Rica atteignent plus de 45 pays, assurant une position éminente sur les marchés mondiaux : Le Costa Rica est le troisième exportateur de bananes au monde, le troisième fournisseur de l'Union européenne et le sixième du Canada. En 2024, les exportations de bananes ont totalisé 1,189 milliard de dollars américains, soit 6 % des exportations nationales, 1 % du PIB et 33 % de toutes les exportations agricoles.

« Au-delà des chiffres, les bananes sont un pilier du développement dans les régions rurales du Costa Rica. Le secteur génère environ 40 000 emplois directs et environ 100 000 emplois indirects, au profit de milliers de familles. Dans la province de Limón, sur la côte caribéenne du Costa Rica, cette culture emploie environ 76 % de la main-d'œuvre locale, ce qui en fait un moteur clé de la stabilité sociale et économique », a déclaré Laura López, directrice générale de l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica.

Un modèle de production responsable

La force des bananes costaricaines réside non seulement dans leur productivité, mais aussi dans un modèle de production ancré dans l'innovation, la traçabilité et la durabilité. L'industrie de la banane a constamment investi dans la recherche et la productivité agricole, tout en réduisant l'utilisation des produits agrochimiques et en optimisant la gestion des ressources naturelles.

Le Costa Rica produit des bananes en harmonie avec l'environnement et dans le plein respect des droits du travail. Depuis 1992, l'industrie maintient volontairement la Banana Environmental Commission (CAB), un organisme multipartite qui établit des normes environnementales, assure le respect des lois du travail, protège la santé et la formation au travail et favorise le dialogue social.

Grâce à ce modèle, le Costa Rica est devenu une référence mondiale en matière de production responsable. La CAB a mené des initiatives telles que le recyclage des plastiques utilisés dans la culture de la banane, la mise en œuvre de programmes de reboisement et de protection des forêts, l'élaboration de systèmes de drainage et de gestion de l'eau pour réduire la consommation et la contamination, et la surveillance de l'impact environnemental dans les zones de production.

En 2011, l'industrie de la banane du Costa Rica a obtenu l'indication géographique (IG) "Banano de Costa Rica", la première enregistrée en Amérique latine. Cette distinction certifie l'origine, la qualité et la réputation du produit, ce qui le distingue sur les marchés internationaux. Le Costa Rica demeure le seul pays exportateur de bananes à avoir une IG enregistrée, ce qui renforce le prestige de l'industrie et son engagement envers des normes sociales et environnementales de classe mondiale.

Au-delà de leur impact économique et social, les bananes apportent aussi des bienfaits pour la santé. Selon la faculté de santé publique de l'Université Harvard, les bananes aident à maintenir un cœur en bonne santé, une digestion équilibrée et des niveaux d'énergie élevés.

L'innovation et la différenciation continuent de maintenir une forte demande pour les bananes costaricaines partout dans le monde. À l'avenir, l'industrie se concentrera sur la technologie, la recherche scientifique et l'investissement dans le développement durable, des domaines où le Costa Rica fait déjà d'importants progrès en collaboration avec des organisations comme la marque nationale Essential COSTA RICA, l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica et la National Banana Corporation (CORBANA).

Les bananes costaricaines sont plus qu'un fruit tropical : elles sont un symbole de l'innovation agricole, un moteur social pour des milliers de familles et un aliment sain qui voyage du cœur de l'Amérique centrale aux tables du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2776940/Banana.jpg

SOURCE Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

CONTACT : Ofelia Fernández, [email protected]