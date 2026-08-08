Le Costa Rica soutient le développement de talents spécialisés pour les industries à forte demande et à forte valeur ajoutée en collaboration avec PROCOMER

SAN JOSÉ, Costa Rica, 8 août 2026 /CNW/ -- Alors que la demande mondiale pour des talents spécialisés continue de croître dans l'ensemble des industries, l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) met en œuvre une série d'initiatives visant à renforcer les compétences techniques et professionnelles de la main-d'œuvre du Costa Rica.

Des étudiantes se préparent à une carrière dans des industries à forte demande

Ces initiatives comprennent : l'incitatif au développement des talents pour les entreprises exportatrices et les entreprises de la zone de libre-échange (FTZ), qui a déjà soutenue plus de 10 000 personnes, ainsi que 10 000 bourses gratuites pour Google Cloud et en intelligence artificielle par l'entremise de l'initiative Talent Up, qui fait partie du programme « América en el Centro » du Groupe BID. Les bourses visent à renforcer les compétences numériques des participants et à renforcer leur accès aux opportunités d'emploi dans les secteurs à forte demande.

« Le Costa Rica compte près de 1 000 multinationales dans un large éventail d'industries, dont beaucoup opèrent dans des secteurs hautement spécialisés nécessitant des talents à forte intensité de connaissances. Les industries d'aujourd'hui exigent des compétences de plus en plus spécialisées et actualisées. C'est pourquoi, chez PROCOMER, nous faisons la promotion d'initiatives qui élargissent l'accès aux possibilités de formation tout en répondant aux besoins réels des secteurs stratégiques de notre économie. Des programmes comme ceux-ci renforcent l'employabilité et aident le Costa Rica à demeurer une destination attrayante pour les industries à forte valeur ajoutée », déclare Laura López, chef de la direction de PROCOMER.

Les besoins en talents dans les secteurs stratégiques du pays continuent d'évoluer à mesure que les entreprises adoptent de nouvelles technologies, automatisent leurs processus et développent des opérations de plus en plus sophistiquées et à plus forte valeur ajoutée. Selon une étude menée par PROCOMER, les multinationales de services sont de plus en plus à la recherche de professionnels possédant une expertise en intelligence artificielle, en infonuagique et en cybersécurité. Dans le secteur des dispositifs médicaux, la demande est concentrée dans l'assurance de la qualité, les affaires réglementaires, l'ingénierie et la fabrication de pointe, stimulée par une industrie de plus en plus automatisée. Parallèlement, dans l'agro-industrie et l'agritech, les opportunités sont centrées sur la gestion de la qualité, les certifications, les processus de production et les technologies agricoles, avec une demande croissante de professionnels alliant expertise technique et technologique.

Incitatif au développement des talents

L'incitatif au développement des talents est un programme de cofinancement permanent offert aux entreprises œuvrant dans le secteur du commerce extérieur du Costa Rica. Son objectif est de renforcer les compétences techniques et spécialisées tant chez les employés actuels que chez les personnes faisant l'objet d'un processus de recrutement.

Depuis son lancement en 2023, le programme a bénéficié à 10 349 personnes. Ce chiffre comprend les projets approuvés à la suite du second cycle de demandes de cette année, qui fait partie de quatre périodes de demande annuelles et de présentations de projets tout au long de l'année - grâce auxquels plus de 2 800 personnes recevront une formation dans les secteurs de la fabrication de pointe, des dispositifs médicaux, des services et d'autres industries axées sur l'exportation.

Les principaux domaines de formation soutenus par l'incitatif comprennent la maîtrise de l'anglais, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'infonuagique, la fabrication de pointe, la gestion de la qualité et les affaires réglementaires médicales.

Bourses pour les compétences numériques et l'intelligence artificielle

Dans le cadre de la stratégie du Costa Rica visant à renforcer les talents numériques, le pays a reçu 10 000 bourses gratuites de Google Cloud et en intelligence artificielle cette année. PROCOMER est responsable de la mise en œuvre du programme, en collaboration avec un réseau de partenaires stratégiques pour élargir l'accès à la formation dans des domaines à forte demande comme l'infonuagique, l'intelligence artificielle, l'analyse de données et d'autres technologies émergentes.

Les 5 000 premières bourses ont été attribuées lors de la Talent Costa Rica Job Fair, qui s'est tenue le 15 mai dernier. Au cours de l'événement, les participants ont également pris connaissance des critères d'admissibilité et des parcours de formation pour les 5 000 bourses restantes, qui demeurent disponibles.

« Le Costa Rica continue d'attirer des projets d'investissement dans la fabrication de pointe, les technologies numériques, les dispositifs médicaux et les services spécialisés - des industries qui nécessitent des talents techniques et professionnels de plus en plus spécialisés. Si nous voulons continuer à créer des possibilités d'emploi et à attirer de nouveaux investissements, il est essentiel de continuer à promouvoir des mécanismes de formation et de perfectionnement qui permettent aux talents costaricains de répondre aux besoins changeants de ces industries », conclut López.

Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie globale de PROCOMER visant à relier les besoins du secteur productif aux possibilités de formation pour les talents costaricains, à une époque où les industries actives dans le pays évoluent vers des opérations de plus en plus spécialisées, axées sur la technologie et à plus forte valeur ajoutée.

SOURCE Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Contact : Esteban Chaves, [email protected]