Des investisseurs et des acheteurs de 45 pays participent cette semaine à l'événement d'affaires le plus pertinent de la région.

Le sommet marque un nouveau chapitre dans la stratégie mondiale du Costa Rica visant à attirer des investissements et à promouvoir les exportations.

SAN JOSÉ, Costa Rica, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Cette semaine, le Costa Rica accueille le Costa Rica Trade & Investment Summit 2025, un événement de haut niveau qui réunit au même endroit les acteurs les plus influents des secteurs du commerce international et de l'investissement. Organisé par la Trade and Investment Promotion Agency of Costa Rica (PROCOMER), ce rassemblement marque une étape importante en intégrant pour la première fois au même endroit les exportations et les investissements directs à l'étranger.

Sur une période de cinq jours, plus de 1 000 entreprises costaricaines et multinationales rencontreront 400 acheteurs et investisseurs internationaux de 45 pays, dans le cadre d'un programme multisectoriel qui comprend plus de 3 700 réunions d'affaires, rondes d'investissement, visites de complexes industriels et occasions de réseautage.

« Cet événement est la preuve que le Costa Rica est prêt à livrer concurrence et à montrer la voie. Nous avons conçu un espace pour attirer des projets d'investissement qui créent des interactions et des emplois et favorisent le développement durable, tout en faisant la promotion de notre offre d'exportation auprès des marchés les plus exigeants. Il s'agit de la nouvelle vision de la promotion du pays : ambitieuse, stratégique et tournée vers l'avenir », a déclaré Laura López, directrice générale de PROCOMER.

Ce rassemblement représente également l'évolution de Buyers Trade Mission, un événement historique qui, pendant plus de 25 ans, a mis en relation des milliers d'entreprises exportatrices costaricaines et des acheteurs internationaux. Aujourd'hui, dans un format plus robuste et plus vaste, le Costa Rica Trade & Investment Summit renforce la promotion des exportations et attire des investissements directs à l'étranger à partir d'une plateforme unique.

La cérémonie d'ouverture a réuni Manuel Tovar, ministre du Commerce extérieur, et Laura López, directrice générale de PROCOMER, ainsi que des délégations internationales et des représentants du milieu des affaires.

Les participants proviennent de marchés clés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Inde, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, la Colombie, l'Espagne, la France et l'Amérique centrale. De plus, le programme comprend des conférences de dirigeants mondiaux comme :

Didi Caldwell (Stratégies mondiales de localisation) : Les forces économiques et leur impact sur l'avenir des IDE

Les forces économiques et leur impact sur l'avenir des IDE Katie McGinty (Johnson Controls) : Les bâtiments intelligents : l'analyse de rentabilité de la croissance par le développement durable

Les bâtiments intelligents : l'analyse de rentabilité de la croissance par le développement durable Henry Loewendahl (Wavteq) : L'avenir du travail

L'avenir du travail María Carolina Pinheiro (Wyndham Hotels) : La participation au secteur des investissements dans le tourisme

Potentiel du pays : une stratégie qui donne des résultats

En juillet 2025, les exportations du Costa Rica avaient atteint 13,148 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 17 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le principal moteur demeure le secteur de l'équipement de précision et de l'équipement médical, qui représente 48 % des exportations totales, suivi du secteur agricole (17 %) et du secteur alimentaire (12 %).

Le Costa Rica compte plus de 1 000 multinationales exerçant leurs activités dans des secteurs stratégiques comme les dispositifs médicaux, les services d'entreprise, la fabrication de pointe et les technologies numériques. Le pays consolide également sa position de fournisseur fiable d'aliments de haute qualité : il est le principal exportateur d'ananas au monde, le troisième exportateur de bananes et le principal exportateur de manioc aux États-Unis et dans l'UE.

En ce qui concerne les investissements directs à l'étranger, le pays se distingue par son réinvestissement élevé des profits et la croissance soutenue des projets à l'extérieur de la grande région métropolitaine. En 2024, le total des IDE a atteint 5,008 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 32 % par rapport à 2023, les États-Unis, la Colombie, la Suisse, le Mexique et la France étant les principaux pays d'où vient le capital investi.

« Le Costa Rica Trade & Investment Summit est un engagement à établir des relations à long terme et à créer de nouvelles possibilités pour nos régions. Cette plateforme a été créée pour rester et évoluer au rythme des besoins de l'environnement mondial », a conclu Laura López, directrice générale de PROCOMER.

