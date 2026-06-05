Le COSME accueille son nouveau directeur général, Philippe De Carufel

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le COSME est heureux d'annoncer l'entrée en fonction de son nouveau directeur général, Philippe De Carufel.

Fort de près de vingt années d'expérience en intervention sociale, en développement communautaire, en mobilisation citoyenne, en gestion d'organismes et en enseignement, Philippe De Carufel amorce ce nouveau mandat avec enthousiasme et avec la volonté de contribuer activement au rayonnement et à la force du mouvement communautaire en santé mentale partout au Québec.

Le COSME regroupe et représente les regroupements régionaux d'organismes communautaires en santé mentale et porte, depuis plusieurs années, la voix d'un réseau essentiel au mieux-être collectif. Dans un contexte où les enjeux liés à la santé mentale occupent une place grandissante dans l'espace public, où les besoins exprimés sur le terrain continuent de croître et où les organismes communautaires jouent un rôle incontournable auprès des communautés, le COSME poursuit sa mission d'alliance, de soutien et de représentation avec conviction.

Les défis sont nombreux pour faire reconnaître pleinement la place de la santé mentale dans nos politiques sociales et pour assurer aux organismes communautaires les conditions nécessaires à l'exercice de leur mission. Dans le climat actuel, marqué par de fortes pressions sociales et économiques et à l'approche des prochaines élections provinciales au Québec, ces enjeux prennent une importance toute particulière. Le COSME entend poursuivre avec détermination son travail de représentation afin que la santé mentale demeure une responsabilité collective au cœur des choix de société.

« Dans le contexte actuel, il me semble plus essentiel que jamais de porter ensemble cette voix dans l'espace public. Les prochaines années demanderont de la vigilance, de la solidarité et une capacité forte à faire reconnaître la place incontournable de la santé mentale dans nos choix collectifs. Je suis très heureux de pouvoir y contribuer avec le réseau du COSME. » souligne Philippe De Carufel

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité que j'entreprends ce mandat. Dès mes premiers échanges avec les membres du réseau, j'ai été frappé par la profondeur de leur engagement et par la force du mouvement que représente le COSME. Derrière le réseau, il y a des personnes mobilisées, solidement ancrées dans leurs communautés, qui portent avec conviction la défense des droits, l'autonomie communautaire et l'importance d'une approche humaine en santé mentale. Cette force collective est précieuse et profondément inspirante. » ajoute-t-il.

Le conseil d'administration se réjouit de cette arrivée et de l'élan qu'elle apporte à l'organisation.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Philippe au sein du COSME. Son parcours en intervention sociale, en développement collectif et en gestion d'organismes communautaires s'inscrit directement dans la mission et les valeurs de notre réseau. Nous sommes convaincus que son expérience et sa capacité à rassembler seront des atouts importants pour la suite », mentionne Mélissa Boilard, Présidente du conseil d'administration du COSME.

Au cours des prochains mois, Philippe De Carufel poursuivra sa prise de contact avec les membres du réseau à travers le Québec, avec la volonté de mieux connaître les réalités régionales, de soutenir la vie associative et de contribuer à porter collectivement les enjeux qui touchent la santé mentale et le milieu communautaire autonome.

À propos du COSME

Le COSME regroupe plus de 350 organismes communautaires en santé mentale reconnus par le MSSS. Il a pour mission d'allier, soutenir et représenter les regroupements régionaux tout en favorisant le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités.

SOURCE COSME

Source : COSME, [email protected], 819 712-7469