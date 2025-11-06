ASSEZ DE RÉFORMES SANS ÉCOUTE : LE COSME APPELLE À UN VIRAGE HUMAIN ET COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) exprime une vive inquiétude face à l'accumulation des réformes, au flou entourant Santé Québec et au gel des subventions. Ces bouleversements fragilisent la santé mentale et l'action communautaire, et appellent à un changement profond qui replace l'humain au cœur des priorités gouvernementales.

La démission du ministre Lionel Carmant, le dépôt du projet de loi 103, les modifications à la Loi P-38 et l'incertitude entourant Santé Québec soulèvent de sérieuses questions sur la direction prise par le gouvernement. Le COSME souligne que ces décisions, prises sans réelle concertation, éloignent les politiques publiques des réalités vécues sur le terrain.

Le départ de M. Carmant représente un moment charnière. Le COSME salue son engagement et souhaite poursuivre les travaux avec Mme Sonia Bélanger dans un esprit de collaboration et d'écoute. Les besoins en santé mentale ne cessent d'augmenter, tant en intensité qu'en diversité, et les organismes communautaires sont en première ligne pour accompagner les personnes concernées et leurs proches.

La mise en place de Santé Québec suscite de nombreuses inquiétudes. Le manque de clarté sur les liens entre cette nouvelle structure et le ministère plonge les organismes dans l'incertitude. Le COSME appelle à une gouvernance claire, des moyens adéquats et une reconnaissance pleine du rôle des regroupements régionaux et des organismes communautaires.

« La santé mentale doit devenir une priorité nationale, avec des mesures durables et adaptées aux réalités régionales », affirme Mélissa Boilard, présidente du COSME. « Il est urgent de cesser d'improviser des réformes et de remettre l'humain au cœur des décisions.»

Au-delà des structures, la santé mentale repose sur celles et ceux qui la vivent, la portent et la défendent chaque jour : les personnes concernées, leurs proches et les organismes communautaires.

Le COSME regroupe plus de 350 organismes communautaires en santé mentale reconnus par le MSSS. Il a pour mission d'allier, soutenir et représenter les regroupements régionaux tout en favorisant le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités.

SOURCE COSME

Renseignements : Mélissa Boilard, présidente du COSME, Numéro de téléphone : 819 712-7469