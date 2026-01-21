Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) appelle à une transition politique qui renforce -- plutôt que fragilise -- les services en santé mentale

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le COSME prend acte de l'annonce faite par le premier ministre du Québec, François Legault, concernant sa démission. Dans un contexte où il a évoqué la « volonté de changement » exprimée par la population, le COSME souhaite rappeler que la santé mentale ne peut être exposée à l'incertitude, ni à un ralentissement des collaborations essentielles.

Déjà confrontés à un financement insuffisant, à une hausse constante des demandes et à une complexification des situations vécues, les organismes communautaires en santé mentale ont besoin d'une transition politique qui renforce la continuité et l'amélioration des services, et non d'une transition qui pourrait les fragiliser davantage.

Le COSME souligne que les personnes qui utilisent les services, leurs familles et les communautés ont besoin d'un réseau stabilisé, cohérent et soutenu, particulièrement dans une période de transformation politique. C'est pourquoi nous réitérons notre disponibilité à poursuivre les travaux en cours avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et Santé Québec, afin que les besoins des personnes demeurent centraux dans l'action publique.

Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel de proximité, de prévention et d'accompagnement. Pour remplir cette mission, ils doivent compter sur un environnement politique et administratif non seulement stable, mais renforcé. Se limiter à « maintenir » l'existant n'est plus suffisant : il faut améliorer le soutien, consolider les partenariats et reconnaître les besoins croissants du terrain.

Le COSME formule des attentes claires pour une transition responsable :

Assurer la stabilité ET l'amélioration des services, compte tenu des besoins croissants et de l'insuffisance actuelle des ressources.

Garantir la continuité des collaborations en cours, sans interruption ni ralentissement, malgré le changement de leadership politique.

Protéger et renforcer la place de l'expertise communautaire dans les orientations à venir, en reconnaissant son rôle central au sein du réseau de la santé mentale.

Le COSME regroupe plus de 350 organismes communautaires en santé mentale reconnus par le MSSS. Il a pour mission d'allier, soutenir et représenter les regroupements régionaux tout en favorisant le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités.

SOURCE COSME

Renseignements : Mélissa Boilard, présidente, [email protected], 819 712-7469