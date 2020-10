Le Corps de police régional de Kativik déploiera des caméras corporelles d'Axon appuyées par Axon Evidence dans les 14 communautés de la région du Nunavik

Le CPRK débutera son déploiement des caméras corporelles progressivement et donnera accès à Axon Evidence ( evidence.com ) aux 14 communautés de la région du Nunavik. Axon Evidence permet aux agences de visionner, trier, étiqueter, gérer et partager en toute sécurité les preuves numériques avec les procureurs de la Couronne et les tribunaux.

« Le Corps de police régional Kativik est fier de s'associer à Axon pour le déploiement de caméras corporelles dans les 14 communautés de la région du Nunavik. Nous croyons fermement que ce nouveau partenariat aura un grand impact bénéfique sur la confiance des résidents du Nunavik envers notre service de police », a déclaré Jean-Pierre Larose, directeur du Corps de police régional Kativik.

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec le Corps de police régional Kativik, qui investit dans une plate-forme technologique pour aider ses policiers de « première ligne », a déclaré Vishal Dhir, directeur général d'Axon pour le Canada et l'Amérique latine. « En tirant profit des fonctionnalités qui permettent un gain de temps sur le réseau Axon, le CPRK donne à leurs policiers les moyens de soutenir leurs efforts pour établir la confiance au sein de leurs communautés. »

À propos d'Axon Public Safety Canada

Axon Public Safety Canada est une filiale d'Axon Enterprise Inc. et est basée à Toronto, Ontario, Canada. Axon est un réseau d'appareils, d'applications et de personnes qui aident le personnel chargé de l'application de la loi et de la sécurité publique à devenir plus intelligent et plus sécuritaire. Ayant pour pour mission de protéger la vie, nos technologies donnent aux clients la confiance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs communautés. Nos produits ont une incidence sur tous les aspects de l'expérience quotidienne d'un agent de la sécurité publique

Nous travaillons fort pour ceux qui se mettent en danger pour nous tous. À ce jour, plus de 240,000 vies et d'innombrables dollars ont été économisés grâce au réseau d'appareils, d'applications et de personnes d'Axon. Pour en apprendre plus, visitez https://ca.axon.com ou appelez le (800) 978-2737. Axon est une société mondiale dont le siège social est situé à Scottsdale, en Arizona, avec un centre mondial d'ingénierie logicielle à Seattle, dans l'État de Washington, ainsi que d'autres bureaux en Australie, en Finlande, au Vietnam, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Facebook est une marque de commerce de Facebook, Inc. Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc. Axon, Axon Interview et le Logo Delta sont des marques de commerce d'Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont enregistrées au Canada et dans d'autres pays. Pour plus d'informations, visitez https://www.axon.com/legal. Tous droits sont réservés.

