Les caméras portatives Axon Body 4 seront déployées auprès de plus de 10 000 agents de la GRC à travers le Canada, accompagnées du système de gestion de preuves numériques Axon Evidence

SCOTTSDALE, Arizona, le 14 novembre 2024 /CNW/ - Axon (Nasdaq : AXON), leader mondial en technologie pour la sécurité publique, a annoncé aujourd'hui que, suite à un processus d'approvisionnement compétitif, elle s'est vu attribuer un contrat dirigé par Services publics et Approvisionnement Canada pour fournir à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) des caméras portatives Axon Body 4 ainsi que le système de gestion de preuves numériques Axon Evidence.

Le président d'Axon, Josh Isner, a déclaré : « L'opportunité de soutenir la GRC représente une étape internationale importante pour Axon dans notre mission continue de bâtir des sociétés plus sécurisées et de protéger davantage de vies dans de nouveaux territoires. »

Une fois le déploiement complété, la GRC aura équipé plus de 10 000 agents de première ligne, opérant dans des communautés rurales, urbaines et éloignées à travers le Canada, de caméras portatives Axon Body 4. En plus des caméras portatives, la GRC déploie Axon Evidence dans tout son service, permettant le stockage, la gestion et le partage sécurisés des preuves.

L'écosystème Axon est un réseau interconnecté de solutions matérielles, logicielles et de capteurs qui travaillent ensemble pour optimiser les opérations. Axon Body 4 s'intègre parfaitement avec Axon Evidence, téléversant automatiquement les vidéos vers un environnement infonuagique sécurisé qui assure une chaîne de traçabilité stricte pour protéger les données et l'intégrité des vidéos. Axon Evidence utilise des outils alimentés par l'Intelligence Artificielle (IA) et des technologies avancées pour localiser, transcrire et caviarder rapidement les enregistrements critiques, économisant un temps précieux aux agents dans la révision des preuves. Ce processus simplifié améliore l'efficacité opérationnelle tout en maintenant les niveaux les plus élevés de sécurité et d'intégrité pour toutes les preuves numériques.

À propos d'Axon

Axon est un leader technologique dans le domaine de la sécurité publique mondiale. Axon bâtit le système d'exploitation de sécurité publique du futur en intégrant une suite d'appareils et de solutions logicielles infonuagiques qui modernisent les forces de l'ordre. La suite d'Axon inclut les appareils à impulsions électriques TASER, les caméras portatives, les caméras véhiculaires, les solutions infonuagiques de gestion des preuves numériques, des logiciels de productivité et des capacités d'opérations en temps réel. La clientèle mondiale d'Axon continue de croître et comprend les premiers intervenants des services de police, incendie, correctionnels et des services médicaux d'urgence à l'échelle internationale, ainsi que le secteur de la justice, les entreprises et les consommateurs.

