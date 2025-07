Arasan Chip Systems, l'un des principaux fournisseurs d'IP de semi-conducteurs pour les SoC mobiles et automobiles, a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de son noyau IP embarqué USB2 (eUSB2).

SAN JOSE, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Arasan Chip Systems, l'un des principaux fournisseurs d'IP de semi-conducteurs pour les SoC mobiles et automobiles, a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de son IP totale pour eUSB avec le contrôleur eUSB v2 et l'IP eUSB v2 PHY. L'eUSB2 d'Arasan a été conçu pour cibler les SoCs fonctionnant sous une tension d'interface de 1,2 V. Arasan est l'un des pionniers dans le domaine de l'IP USB, ayant commencé avec l'USB 1.0 en tant que premier produit IP de la société en 1996.

Schéma fonctionnel IP du dispositif eUSB (PRNewsfoto/Arasan Chip Systems, Inc.) Schéma fonctionnel de l’hôte eUSB (PRNewsfoto/Arasan Chip Systems, Inc.)

Omniprésent dans les PC, l'eUSB2 convient aux téléphones mobiles, aux tablettes et aux ordinateurs portables qui utilisent 1,2 V/1,0 V comme tension de fonctionnement de l'interface. L'eUSB est omniprésent dans tous les segments électroniques, y compris les applications automobiles, commerciales, médicales et industrielles.

L'eUSB2 peut prendre en charge les opérations USB à haute, pleine et basse vitesse, ainsi que les exigences de gestion de l'alimentation par liaison USB 2.0 L1/L2. De plus, l'eUSB2 ne nécessite aucune modification du modèle de programmation du logiciel USB 2.0 existant. L'eUSB2 utilise également les deux mêmes configurations de lignes de données, eD+ et eD- que USB2 D+ et D-. Le Vbus et l'alimentation électrique ne sont pas affectés par l'eUSB2.

Arasan est la seule société à offrir une suite complète de produits IP USB 2.0, y compris l'hôte USB 2.0, le hub, le dispositif, OTG, DRD, eUSB et PHY. Arasan offre également l'option HSIC pour les connexions par puce sur USB.

« Avec 25 ans d'expérience dans le domaine de l'USB et plus de 150 titulaires de licences de semi-conducteurs USB, Arasan est le pionnier de la fourniture d'une solution IP USB totale. »

L'IP du contrôleur eUSB éprouvé sur silicium et l'IP PHY sont disponibles pour l'octroi de licences immédiatement sur les nœuds avancés de plusieurs fonderies.

À propos d'Arasan :

Arasan Chip Systems est un fournisseur de premier plan d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre IP. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY analogique à signaux mixtes, l'IP de vérification, le HDK et le logiciel. En mettant fortement l'accent sur les SoC mobiles, nous sommes à l'avant-garde de l'évolution du « Mobile » depuis le milieu des années 90, prenant en charge divers appareils mobiles, y compris les smartphones, les automobiles, les drones et les dispositifs de l'IdO, avec notre IP basée sur des normes.

