Un changement de fournisseur exige un contrôle diligent rigoureux, car les risques liés à la fraude et à la cybersécurité augmentent, alertent les spécialistes en juricomptabilité et en cybersécurité de KPMG

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Avec l'instauration récente de tarifs douaniers généralisés de 25 % sur les produits canadiens, les entreprises canadiennes qui envisagent d'apporter des changements à leur chaîne d'approvisionnement ou qui y ont déjà apporté des changements doivent demeurer très vigilantes face à l'augmentation des risques liés à la fraude et à la cybersécurité, avisent les spécialistes de KPMG au Canada.

Un récent sondage de KPMG au Canada mené auprès d'entreprises canadiennes a révélé qu'en prévision de l'imposition de tarifs douaniers, près de la moitié (44 %) des répondants ont déclaré qu'ils étaient déjà en train de remanier leurs chaînes d'approvisionnement pour détourner les exportations destinées aux États-Unis vers des pays tiers, et 44 % des répondants explorent cette option.

Selon Myriam Duguay, associée et leader nationale, Juricomptabilité de KPMG au Canada, le changement de fournisseurs et le remaniement des chaînes d'approvisionnement peuvent ouvrir la voie à de nombreux risques de fraude.

« Avec les tarifs douaniers généralisés de 25 % maintenant en place pour les exportateurs canadiens, de nombreuses entreprises pourraient se précipiter pour changer de fournisseurs et, ce faisant, ne pas réaliser le contrôle diligent rigoureux nécessaire pour réduire les risques liés aux tiers », dit-elle.

« Les entreprises doivent faire preuve de vigilance lorsqu'elles font appel à de nouveaux fournisseurs qui font des affirmations mensongères ou exagérées au sujet de leurs capacités », ajoute-t-elle.

Hartaj Nijjar, leader national, Cybersécurité, KPMG au Canada, ajoute que l'embauche de nouveaux fournisseurs accroît les risques liés à la cybersécurité d'une organisation.

« Si les nouveaux fournisseurs n'ont pas mis en place de solides mesures de cybersécurité, ils pourraient devenir un maillon faible de la chaîne d'approvisionnement d'une organisation, ce qui pourrait entraîner des atteintes à la protection des données », dit-il.

« Les entreprises doivent également savoir que de faux fournisseurs peuvent sembler légitimes, mais sont en fait des auteurs de menaces camouflés. C'est de plus en plus répandu avec l'émergence des hypertrucages exploitant le potentiel de l'IA », ajoute-t-il.

Les spécialistes en juricomptabilité et en cybersécurité de KPMG recommandent aux organisations canadiennes de tenir compte des points suivants lorsqu'elles changent de fournisseur.

Contrôle diligent des fournisseurs - Lorsque vous changez de fournisseur, la réalisation d'un contrôle diligent de l'intégrité est la première et la plus importante étape. Il s'agit notamment de vérifier la légitimité et l'intégrité des nouveaux fournisseurs, d'examiner leur stabilité financière et d'évaluer leur réputation. Le fait de sauter cette étape cruciale pourrait mener à des partenariats avec des entités potentiellement frauduleuses qui pourraient se livrer à des pratiques comme la surfacturation, la livraison de marchandises de qualité inférieure, ou même disparaître avec des paiements anticipés.

- Lorsque vous changez de fournisseur, la réalisation d'un contrôle diligent de l'intégrité est la première et la plus importante étape. Il s'agit notamment de vérifier la légitimité et l'intégrité des nouveaux fournisseurs, d'examiner leur stabilité financière et d'évaluer leur réputation. Le fait de sauter cette étape cruciale pourrait mener à des partenariats avec des entités potentiellement frauduleuses qui pourraient se livrer à des pratiques comme la surfacturation, la livraison de marchandises de qualité inférieure, ou même disparaître avec des paiements anticipés. Risques contractuels - Les nouveaux contrats conclus avec des fournisseurs peuvent être une source de fraude s'ils ne sont pas soigneusement examinés. Il peut y avoir des clauses cachées qui pourraient être exploitées, ou le fournisseur pourrait mentir au sujet de ses capacités ou de la qualité de ses produits. Les juristes doivent examiner les contrats pour atténuer ces risques.

- Les nouveaux contrats conclus avec des fournisseurs peuvent être une source de fraude s'ils ne sont pas soigneusement examinés. Il peut y avoir des clauses cachées qui pourraient être exploitées, ou le fournisseur pourrait mentir au sujet de ses capacités ou de la qualité de ses produits. Les juristes doivent examiner les contrats pour atténuer ces risques. Fraude liée aux paiements - Le changement de fournisseur donne souvent lieu à de nouveaux processus de paiement. Cela peut fournir des occasions de commettre des fraudes, comme la fraude par facture, quand une facture frauduleuse est soumise pour paiement. Selon Paiements Canada, une entreprise canadienne sur cinq a été victime d'une forme ou d'une autre de fraude au cours des six derniers mois. La mise en place de contrôles et de processus de vérification stricts pour les factures peut aider à réduire ce risque.

- Le changement de fournisseur donne souvent lieu à de nouveaux processus de paiement. Cela peut fournir des occasions de commettre des fraudes, comme la fraude par facture, quand une facture frauduleuse est soumise pour paiement. Selon Paiements Canada, une entreprise canadienne sur cinq a été victime d'une forme ou d'une autre de fraude au cours des six derniers mois. La mise en place de contrôles et de processus de vérification stricts pour les factures peut aider à réduire ce risque. Visibilité de la chaîne d'approvisionnement - Une chaîne d'approvisionnement remaniée peut entraîner une visibilité réduite de l'intégralité du processus. Si plusieurs intermédiaires sont impliqués, il peut être difficile de suivre le flux des biens et des paiements, ce qui augmente le risque de fraude. L'utilisation de technologies comme un jumeau numérique ou une chaîne de blocs alimentés par l'IA peut améliorer la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

- Une chaîne d'approvisionnement remaniée peut entraîner une visibilité réduite de l'intégralité du processus. Si plusieurs intermédiaires sont impliqués, il peut être difficile de suivre le flux des biens et des paiements, ce qui augmente le risque de fraude. L'utilisation de technologies comme un jumeau numérique ou une chaîne de blocs alimentés par l'IA peut améliorer la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Contrôles internes - Les changements de fournisseurs et le remaniement de la chaîne d'approvisionnement peuvent également avoir une incidence sur les contrôles internes. Si ces contrôles ne sont pas mis à jour ou renforcés, cela peut créer des vulnérabilités que les fraudeurs peuvent exploiter. Des audits et des évaluations des contrôles internes à intervalles réguliers sont nécessaires pour assurer leur efficacité.

- Les changements de fournisseurs et le remaniement de la chaîne d'approvisionnement peuvent également avoir une incidence sur les contrôles internes. Si ces contrôles ne sont pas mis à jour ou renforcés, cela peut créer des vulnérabilités que les fraudeurs peuvent exploiter. Des audits et des évaluations des contrôles internes à intervalles réguliers sont nécessaires pour assurer leur efficacité. Risques liés à la cybersécurité - L'embauche de nouveaux fournisseurs pourrait exposer les organisations à des risques liés à la cybersécurité. Si les nouveaux fournisseurs n'ont pas mis en place de solides mesures de cybersécurité, ils pourraient exposer une organisation à des atteintes à la sécurité. Avant d'intégrer de nouveaux fournisseurs, les organisations devraient effectuer des évaluations rigoureuses des risques afin d'évaluer leur position en matière de cybersécurité.

- L'embauche de nouveaux fournisseurs pourrait exposer les organisations à des risques liés à la cybersécurité. Si les nouveaux fournisseurs n'ont pas mis en place de solides mesures de cybersécurité, ils pourraient exposer une organisation à des atteintes à la sécurité. Avant d'intégrer de nouveaux fournisseurs, les organisations devraient effectuer des évaluations rigoureuses des risques afin d'évaluer leur position en matière de cybersécurité. Risques d'hypertrucages - Des hypertrucages pourraient être utilisés pour faire croire à tort à la fiabilité ou aux capacités d'un fournisseur, ce qui pourrait entraîner d'autres risques et perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour les organisations. Investir dans des technologies de vérification de pointe et former les employés sur la façon d'identifier les hypertrucages pourraient aider à atténuer ces risques.

- Des hypertrucages pourraient être utilisés pour faire croire à tort à la fiabilité ou aux capacités d'un fournisseur, ce qui pourrait entraîner d'autres risques et perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour les organisations. Investir dans des technologies de vérification de pointe et former les employés sur la façon d'identifier les hypertrucages pourraient aider à atténuer ces risques. Formation des employés - Les employés de la chaîne d'approvisionnement et des services de comptabilité devraient être formés pour reconnaître les possibles risques liés à la fraude et à la cybersécurité que présentent les nouveaux fournisseurs. Cela inclut la compréhension des signaux d'alarme et des procédures appropriées pour signaler les activités suspectes.

- Les employés de la chaîne d'approvisionnement et des services de comptabilité devraient être formés pour reconnaître les possibles risques liés à la fraude et à la cybersécurité que présentent les nouveaux fournisseurs. Cela inclut la compréhension des signaux d'alarme et des procédures appropriées pour signaler les activités suspectes. Conformité à la réglementation - Selon votre secteur d'activité, le changement de fournisseur peut également exiger de se conformer à différents textes réglementaires. La non-conformité peut entraîner des problèmes juridiques, de la corruption et une fraude potentielle si les fournisseurs ne respectent pas les normes appropriées.

« Bien que le changement de fournisseurs et le remaniement des chaînes d'approvisionnement puissent aider les entreprises à atténuer les coûts additionnels engendrés par les tarifs douaniers, elles doivent être conscientes des risques liés à la fraude et à la cybersécurité qui y sont associés. La mise en place d'un contrôle diligent rigoureux, le maintien de contrôles internes solides et la conformité aux textes réglementaires peuvent contribuer à atténuer ces risques », ajoute Mme Duguay.

Pour en savoir plus sur la prévention de la fraude, visitez le site Prévention de la fraude de KPMG au Canada.

Assistez au café-causerie sur la transformation numérique de KPMG au Canada, Outsmarting Fraud in a Digital World en cliquant sur le lien Déjouer la fraude dans un monde numérique.

Pour en savoir plus sur les tarifs douaniers américains, consultez la page Composer avec les tarifs de KPMG au Canada.

