Le financement sera versé à la première étude multicentrique, à répartition aléatoire et contrôlée par comparateur actif, visant à évaluer la stratégie optimale pour le traitement de première intention de la maladie de Crohn iléale

TORONTO, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Le Consortium canadien de recherche en maladies inflammatoires des intestins (CCRM) octroie la première subvention « PIONEER » de 1 million de dollars de Takeda Canada Inc. (Takeda). Cette subvention a pour but de soutenir une recherche clinique canadienne efficace et de qualité supérieure dans le but d'améliorer les résultats thérapeutiques et la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin (MII).

La personne à qui la subvention sera remise recevra également l'aide d'Alimentiv, un organisme de recherche de premier plan qui a acquis un savoir-faire approfondi dans la conduite d'études cliniques sur les MII, sous forme d'expertise, de participation aux recherches et de soutien.

Le CCRM a été fondé en 2017 avec le soutien de Crohn et Colite Canada. Son but est d'attirer et de faciliter des études cliniques au Canada par la création d'un réseau de collaboration entre cliniciens et chercheurs, tout en offrant un soutien à la recherche.

Cette année, le bénéficiaire est le Dr Christopher Ma, chercheur principal de l'étude PATHFINDER : une étude pragmatique, à répartition aléatoire, à double insu, contrôlée par comparateur actif, visant à évaluer la stratégie optimale pour le traitement de première intention de la maladie de Crohn iléale active modérée à grave.

La maladie inflammatoire de l'intestin entraîne une inflammation chronique du tractus gastro-intestinal (GI) qui nuit à la digestion des aliments, à l'absorption des nutriments et à l'élimination des déchets de l'organisme chez les personnes touchéesi. Les principales formes de la MII sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Plus de 300 000 Canadiens sont atteints de ces maladies pour laquelle il n'existe actuellement aucun remèdeii.

La plupart des patients atteints de la maladie de Crohn présentent une inflammation touchant la dernière partie de l'intestin grêle, l'iléon. La maladie de Crohn iléale augmente le risque de lésions intestinales, c'est pourquoi il est essentiel de choisir le bon traitement médical pour prévenir les complications comme les hospitalisations et les interventions chirurgicales.

Le Dr Ma, ainsi que ses collègues, le Dr Remo Panaccione, le Dr Vipul Jairath, le Dr Talat Bessissow, la Dre Cathy Lu, le Dr GY Zou et la Dre Susan Elliott réaliseront la première étude pragmatique multicentrique, à répartition aléatoire, visant à comparer directement trois classes de produits biologiques (anti-TNF, anti-intégrines et anti-IL-12/IL-23) et à déterminer laquelle est associée à une guérison optimale de l'intestin (rémission endoscopique) après un an.

« Il s'agit de la première étude clinique à examiner quelle classe de produits biologiques constitue un traitement optimal de première ligne pour les patients atteints de la maladie de Crohn iléale à haut risque de complications », a déclaré le Dr Christopher Ma, gastroentérologue en milieu universitaire à l'École de médecine Cumming, Université de Calgary et chercheur en début de carrière. « Nous espérons que les résultats de l'étude PATHFINDER permettront aux médecins de fonder leurs décisions thérapeutiques sur des données probantes afin d'assurer de meilleurs résultats et une qualité de vie supérieure pour les patients. »

« La subvention PIONEER est un excellent exemple de la façon dont la collaboration et les partenariats permettent d'élargir la recherche scientifique de haute qualité sur les MII », a déclaré le Dr Talat Bessissow, vice-président « Le projet de recherche PATHFINDER constitue une occasion de fournir des données probantes révolutionnant la pratique et par le fait même d'améliorer les résultats thérapeutiques recueillis par des chercheurs canadiens. »

« Chez Takeda, nous sommes déterminés à faire progresser la recherche scientifique sur les MII et nous sommes fiers d'offrir la subvention PIONEER pour le CCRM, qui permettra de soutenir les chercheurs canadiens dans leur quête d'innovations qui changent la vie des patients », a déclaré Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada. « Nous félicitons le Dr Ma et son équipe d'avoir cerné ce besoin clinique unique qui pourrait avoir un impact important sur les patients atteints de la maladie de Crohn iléale. »

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada s'efforce sans relâche de trouver des façons de soigner la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse afin d'améliorer la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies chroniques. Ensemble, avec le soutien des bénévoles, des chercheurs, des donateurs et de la communauté, nous transformons la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn ou par la colite grâce à la recherche, à des programmes à l'intention des patients, à la défense des droits des patients et à la sensibilisation du public. Pour de plus amples renseignements, visitez le site crohnetcolite.ca et suivez @getgutsycanada sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos du Consortium canadien de recherche en maladies inflammatoires des intestins (CCRM)

Le CCRM a été fondé en 2017 dans le cadre d'un partenariat avec Crohn et Colite Canada. Le CCRM est composé de gastroentérologues canadiens qui ont en commun un intérêt particulier pour les MII. Au cours des cinq dernières années, l'organisation s'est agrandie et compte désormais plus de 60 gastroentérologues qui collaborent dans le cadre de recherches cliniques multicentriques sur les MII, en mettant particulièrement l'accent sur les études multicentriques lancées par des chercheurs, ainsi que sur la production de données probantes en contexte réel.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) (NYSE : TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de recherche et développement collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : takeda.com/fr-ca.

À propos d'Alimentiv Inc.

Alimentiv est un organisme de recherche sous contrat international qui fournit aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques des services d'études cliniques, de gestion d'images centralisées, de médecine de précision et de données probantes en contexte réel. Son siège social se situe à London en Ontario. Alimentiv s'engage à investir dans la recherche et le développement dans le domaine médical, en cherchant avant tout à repérer les obstacles à la mise au point de médicaments et à la découverte de solutions qui font progresser la recherche sur les MII. Les résultats de recherche sont traduits en une méthodologie d'étude clinique efficace pour les clients, qui répond aux plus récentes normes réglementaires. En collaboration avec des experts de premier plan, Alimentiv a joué un rôle de pionnier dans le développement, la validation et la normalisation des méthodes de mesure des résultats et des technologies associées. Elle a ainsi façonné le paysage en constante évolution des études cliniques sur de nombreuses indications et a entraîné des retombées à long terme importantes pour les patients, leur traitement et la société. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.alimentiv.com

_________________________________ i Quelles sont ces maladies? Site consulté le 2022-11-03. Accessible à l'adresse : https://crohnetcolite.ca/A-propos-de-ces-maladies/Que-sont-ces-maladies. ii Ce que vous devez savoir sur les répercussions des MII au Canada. Site consulté le 2022-11-03. Accessible à l'adresse : https://crohnetcolite.ca/Soutien-pour-vous/Centre-d-information-et-de-ressources/Sur-MII/Ce-que-vous-devez-savoir-sur-l-impact-de-MII-au-Canada.





