Des bourses d'études pour 15 étudiantes et étudiants -- en collaboration avec AbbVie Canada.

TORONTO, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Crohn et Colite Canada a annoncé les bénéficiaires de la bourse d'études AbbVie sur les MII annuelle. Les étudiants recevront chacun 5000 $ pour alléger le fardeau financier de leur éducation postsecondaire tout en vivant avec une maladie chronique.

« Nous sommes ravis de soutenir 15 autres étudiants qui doivent affronter une maladie difficile et permanente, en plus de devoir gérer leurs études, a déclaré Lori Radke, présidente et cheffe de la direction de Crohn et Colite Canada. Nous leur offrons les moyens de poursuivre leurs études, leurs passions et leurs centres d'intérêt. Leurs récits de résilience et leurs contributions à leur communauté sont véritablement inspirants. »

« Chez AbbVie, nous nous efforçons d'autonomiser les Canadiens vivant avec une MII pour leur permettre de vivre une vie épanouissante, et nous avons l'honneur de nous associer à Crohn et Colite Canada pour cet important programme, et cela pour la treizième année consécutive, a quant à lui expliqué Rami Fayed, vice-président et directeur général d'AbbVie Canada. Trop d'étudiants vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse doivent retarder leurs études postsecondaires à cause du fardeau de la maladie. Nous sommes heureux de constater que ces bourses pourraient les aider à alléger leur fardeau financier et les aider à poursuivre leurs études universitaires avancées pour atteindre leurs objectifs personnels. »

Les bénéficiaires sont :

Charlie Bender , Université Brock, St. Catharines, Ontario

, Université Brock, Fanny Brouillette , Université de Sherbrooke

, Université de Meghan Cymbron , Université Western Ontario

, Université Sophie Eisen , Université de Toronto

, Université de Wynne Fitzpatrick , Collège de Nouvelle-Calédonie, Prince George , Colombie-Britannique, récipiendaire de la bourse commémorative Clinton Shard

, Collège de Nouvelle-Calédonie, , Colombie-Britannique, récipiendaire de la bourse commémorative Grace Garvey , Université de la Colombie-Britannique, Vancouver

, Université de la Colombie-Britannique, Stephanie Goodyear , Université de Guelph

, Université de Joshua Haney , Université de Winnipeg

, Université de Jessica Hawkes , Université Yorkville, Fredericton , Nouveau-Brunswick

, Université Yorkville, , Nouveau-Brunswick Justin Knight , Université de Calgary

, Université de Cristian Massaro , Université de la Colombie-Britannique, Vancouver

, Université de la Colombie-Britannique, Justin Mikhail , Université de l' Alberta , Edmonton

, Université de l' , Kara Paziuk , Université de la Saskatchewan , Saskatoon

, Université de la , Natasha Tooke , Université de la Saskatchewan , Saskatoon

, Université de la , Carter Vossen-Duguay , Université du Nouveau-Brunswick, Saint John

Pour en apprendre plus sur les bénéficiaires du programme des bourses d'études AbbVie sur les MII, rendez-vous à crohnetcolite.ca/beneficiares2024.

Plus au sujet Programme de bourses d'études sur les MII d'AbbVie

Crohn et Colite Canada s'est associé à AbbVie Canada en 2012 pour lancer le programme national des bourses d'études AbbVie sur les MII. Ce programme vise à soutenir les étudiants au Canada à atteindre leurs objectifs universitaires tout en faisant une différence significative dans leur communauté. Au total, en incluant les bénéficiaires de cette année, 154 étudiants ont reçu une bourse. Le programme aide les étudiants à consacrer plus de temps à leurs études, à poursuivre leurs passions et à s'impliquer dans des causes qui leur tiennent à cœur.



Au sujet de Crohn et Colite Canada :

Plus de 322 000 personnes au Canada vivent avec la maladie de Crohn ou la colite, et on estime que 470 000 personnes seront touchées d'ici 2035. Ces maladies peuvent être diagnostiquées à n'importe quel âge, mais elles se manifestent généralement au début de l'âge adulte, généralement entre 20 et 29 ans, bien que de plus en plus de diagnostics soient désormais posés chez les enfants. La maladie de Crohn et la colite poussent l'organisme à attaquer les tissus sains des intestins, ce qui provoque une inflammation de tout ou d'une partie du tractus gastro-intestinal. Les symptômes les plus courants comprennent des douleurs abdominales sévères, des nausées, de la fatigue, des hémorragies internes et le besoin imprévisible et urgent d'aller aux toilettes.

Au sujet de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada aspire sans relâche à guérir la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées par ces maladies.

Notre Stratégie d'impact 2023-2026 est la feuille de route qui guide notre cheminement. Elle vise à :

Accélérer l'impact de la recherche -- combler les principales lacunes et facteurs de réussite; raccourcir le délai entre la découverte et l'impact sur le patient

-- combler les principales lacunes et facteurs de réussite; raccourcir le délai entre la découverte et l'impact sur le patient Toucher plus de monde -- aider davantage de personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite et leurs proches aidants grâce à notre large éventail de programmes

-- aider davantage de personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite et leurs proches aidants grâce à notre large éventail de programmes Renforcer la sensibilisation et la compréhension -- engager et motiver les Canadiens

-- engager et motiver les Canadiens Orienter le changement systémique -- défendre et établir des partenariats pour influencer le changement

Suivez-nous à crohnetcolite.ca, @ayezducrancanada, sur Facebook , Twitter , Instagram , Tiktok , et sur la chaîne de YouTube Crohn et Colite Canada et sur LinkedIn .

Au sujet d'AbbVie Canada

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Twitter, ou Instagram, ou trouvez-nous sur LinkedIn..

