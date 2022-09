Le Conservatoire de musique de Rimouski dévoile sa saison d'automne 2022

RIMOUSKI, QC, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) est heureux d'annoncer sa programmation de saison pour l'automne 2022. Ce sont plus de 30 concerts, activités et récitals qui seront offerts à la population du Bas-Saint-Laurent de septembre à décembre, une occasion unique de découvrir la musique classique et les jeunes talents de la région!

Parmi les événements phares de la saison, il y a l'activité-bénéfice du CMR au profit de la Fondation du Conservatoire qui aura lieu le 1er octobre prochain, à 17 h 30. Pour l'occasion, deux pianistes émérites et anciens du CMR, David Jalbert et Richard Raymond, offriront chacun un récital. Tous les fonds amassés durant cette soirée serviront à offrir, aux élèves, des stages de perfectionnement, des cours de maître avec des artistes renommés, des tournées de concerts ou de spectacles et des bourses d'excellence.

Aperçu de la programmation :

Le concert toujours attendu de la rentrée avec les professeur.e.s du CMR qui aura lieu le 26 septembre prochain à 19 h.

Les cours de maîtres donnés par les pianistes David Jalbert et Richard Raymond le 1 er octobre, dans le cadre des Journées de la culture.

et le 1 octobre, dans le cadre des Journées de la culture. Les séries de récitals des élèves et étudiant.e.s Les lundis du Conservatoire et Même instrument, même passion .

et . Des concerts et activités thématiques pour l'Halloween et Noël!

Tous les détails sont disponibles dans le dépliant de la programmation. La très grande majorité des concerts et récitals proposés par le CMR sont gratuits. Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Web du Conservatoire où vous trouverez tous les détails de la programmation 2022-2023 ainsi que tous les ajouts, annulations ou changements à celle-ci.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. conservatoire.gouv.qc.ca

