Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité reçoit favorablement les mesures annoncées lors de la mise à jour économique du Québec

LÉVIS, QC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), instance de promotion, de représentation, de concertation et de vigie des coopératives et des mutuelles québécoises, accueille positivement les mesures dévoilées hier à l'occasion de la mise à jour économique du Québec.

Parmi les investissements annoncés, différentes initiatives vont de pairs avec les orientations des réseaux coopératifs et mutualistes que l'on retrouve dans plus de 20 secteurs d'activité et qui contribuent activement à la vitalité économique de l'ensemble des régions du Québec. « Nous accueillons avec enthousiasme certaines mesures annoncées par le gouvernement du Québec qui incarnent des valeurs coopératives, dont la responsabilité sociale et la solidarité. Quelques-unes sauront favoriser les coopératives et mutuelles qui sont proactives depuis le début de la pandémie afin d'offrir des biens et services aux Québécoises et aux Québécois, cela en présentant une vision concertée de la relance économique de la province » mentionne le président du conseil d'administration, monsieur Michel Gauthier.

Plus particulièrement, le CQCM se réjouit de la volonté du gouvernement d'encourager la production québécoise et l'achat local grâce à des investissements de près de 200 millions de dollars afin de développer des chaînes d'approvisionnement locales, accroître l'autonomie alimentaire et appuyer l'industrie serricole. Rappelons qu'un dernier sondage interne nous indique que 80 % des gens affirment que faire affaire avec une coopérative ou une mutuelle, c'est prioriser la provenance, soutenir l'expertise et l'innovation québécoise.

Parallèlement, depuis le début de la pandémie, le CQCM et ses membres sont proactifs afin de penser la relance sociale et économique par l'enrichissement collectif. Ce faisant, la Feuille de route pour la relance économique durable du Québec a été mise en place cet automne, résultat d'une consultation élargie des réseaux coopératifs et mutualistes, de coopératives innovantes et de partenaires québécois.

« Nous sommes heureux de constater que certaines mesures annoncées convergent avec des propositions de notre feuille de route. Notamment, l'investissement de 100 millions de $ sur deux ans pour soutenir la numérisation des PME québécoises cadre avec un des leviers proposés par le mouvement coopératif et mutualiste qui vise la création d'un fonds de développement et de mutualisation en technologies de l'information, en intelligence artificielle, en automatisation et en économie collaborative » a ajouté le président-directeur général, monsieur Gaston Bédard.

En outre, l'annonce d'un montant de 15 millions de dollars pour appuyer l'économie sociale dans les régions, lors des exercices financiers 2020-2021 et 2021-2022, est bien accueillie par le mouvement coopératif et mutualiste. « Cette mesure favorisera concrètement la relance économique des entreprises collectives, dont les coopératives et mutuelles, grâce à un accompagnement technique et à l'appui de projets innovants. » rajoute le président-directeur général.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

