Le Conseil national de recherches du Canada s'associe à l'Université Simon-Fraser dans le cadre de travaux de recherche et de formation en intelligence artificielle

Cette nouvelle collaboration réunissant des chercheurs et d'autres acteurs des secteurs public et privé ainsi que des collectivités métamorphosera l'industrie canadienne.

BURNABY, BC, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est heureux d'annoncer qu'il s'est allié à l'Université Simon-Fraser (USF) pour mettre sur pied sur la côte ouest un groupe dont l'objectif consistera à intensifier la recherche sur l'intelligence artificielle (IA) et la science des données ainsi que la formation dans ces domaines au pays.

Ce nouveau partenariat, qui renforcera les capacités de l'USF en IA et en science des données, s'inscrit dans une longue tradition de collaboration avec le CNRC. Les deux organismes partagent un même intérêt pour la recherche fondée sur les données, et ce partenariat permettra de rassembler des chercheurs ainsi que d'autres acteurs du secteur public, de l'industrie et des collectivités pour engendrer des innovations dans de nombreuses sphères d'activités au Canada.

Le CNRC et l'USF s'épauleront mutuellement pour résoudre les problèmes cruciaux qui touchent la société canadienne en misant sur l'excellence en recherche, la formation de personnel hautement qualifié et la création d'une capacité nationale en IA et en science des données.

Faits en bref

Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université Simon-Fraser ont déjà collaboré sur une diversité de projets, qui portaient notamment sur l'amélioration de la qualité des documents traduits à l'aide d'outils de traduction automatique et l'augmentation du nombre de langues pouvant être traduites.

, recourra à l'apprentissage automatique pour concevoir des modèles destinés à atténuer l'impact environnemental des navires sur les océans et les fleuves. L'Université Simon-Fraser et le Conseil national de recherches du Canada explorent et mettent en place des projets collaboratifs qui appuient les programmes Défi du CNRC. Ainsi, le CNRC s'alliera aux secteurs privé et public, à des établissements d'enseignement supérieur et à d'autres organismes de recherche du Canada et de l'étranger pour faire avancer la recherche de nature transformatrice, plus risquée, mais aussi plus prometteuse, dans des domaines jugés prioritaires pour le Canada .

Citations

« Le Conseil national de recherches du Canada multiplie depuis longtemps les collaborations qui enrichissent l'expertise, amplifient les retombées de la science et du génie et soutiennent financièrement l'excellence scientifique. Nous sommes ravis de nous associer à l'Université Simon-Fraser pour faire progresser la recherche et la formation en intelligence artificielle, ce qui nous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles de transformer chaque secteur de l'économie et chaque industrie du Canada. »

Carolyn Watters, dirigeante principale de la recherche numérique, Conseil national de recherches du Canada

« L'Université Simon-Fraser partage une vision similaire à celle du Conseil national de recherches du Canada : faire en sorte que la société profite des innovations qu'amènent les mégadonnées. Ce nouveau partenariat mettra à profit le leadership de l'Université Simon-Fraser dans les domaines de l'intelligence artificielle et des mégadonnées. Il me tarde de voir les multiples possibilités qui nous attendent. »

Fred Popowich

Directeur principal, initiative KEY sur les mégadonnées (Big Data Initiative), Université Simon-Fraser

Centre de recherche en technologies numériques du Conseil national de recherches du Canada

