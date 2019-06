Le Conseil national de recherches du Canada établit des partenariats avec de grands organismes de recherche canadiens

Une initiative audacieuse permettra d'accélérer les percées scientifiques et le développement de technologies au Canada

TORONTO, le 27 juin 2019 /CNW/ - Chaque jour, des spécialistes des sciences et de la recherche à travers le pays repoussent les limites du savoir et font des découvertes qui ont des retombées positives sur toute la population canadienne. Or, lorsque ces grands esprits sont encouragés à travailler ensemble, les possibilités de découverte et d'innovation sont sans limite.

C'est dans cette optique que le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) choisit de former des partenariats avec de grands organismes de recherche du Canada et de mettre sur pied des centres de collaboration qui stimuleront la mise en commun de talents, de ressources, et d'infrastructures. Ainsi, des chercheurs et chercheuses issus des organismes partenaires partageront de l'équipement spécialisé, travailleront ensemble sur des projets collaboratifs et assureront la formation de jeunes scientifiques.

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a inauguré le Centre de collaboration en sciences mathématiques CNRC-Fields, à Toronto. Ce partenariat novateur rassemblera 20 chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes du Conseil national de recherches du Canada et du Fields Institute for Research in Mathematical Sciences. Le nouveau centre mènera à des découvertes et à des avancées qui aboutiront à des publications, à des brevets et à la commercialisation de technologies, et il offrira des possibilités de formation à des étudiants diplômés et à des boursiers postdoctoraux.

Le Canada joue un rôle de premier plan dans l'avancement des mathématiques et nourrit ainsi des percées dans les domaines du calcul et des sciences analytiques. Le Centre de collaboration en sciences mathématiques CNRC-Fields mettra à profit le talent d'un large éventail d'étudiants des cycles supérieurs et de chercheurs en mathématiques et l'appliquera à des enjeux dans divers secteurs, dont la santé, l'énergie, la connectivité et la fabrication de pointe. Le CNRC et le Fields Institute ont commencé à travailler ensemble en 2018 en vue de développer des algorithmes et d'autres outils de mathématiques appliquées sur lesquels repose l'intelligence artificielle.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que tout le monde gagne lorsque différents points de vue sont rassemblés dans un contexte de recherche axée sur les découvertes et l'innovation. Les centres de collaboration du CNRC réunissent de grands esprits qui, ensemble, soutiendront la prochaine génération de chefs de file en recherche et mèneront à des solutions optimales pour notre santé, notre environnement, nos communautés et notre économie. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Ce centre de collaboration rassemblera des chercheurs et des chercheuses de premier plan qui entreprendront de réaliser de grandes percées en sciences mathématiques pour la population canadienne. Nous sommes fiers de faire équipe avec le Fields Institute et sommes impatients de récolter les fruits de cette belle collaboration. »

- Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

« Collaborer avec le plus grand organisme de recherche du gouvernement du Canada est une grande source d'inspiration. En combinant nos forces en mathématiques supérieures à la renommée enviable du CNRC à titre de chef de file des sciences biologiques et du génie, nous pourrons continuer de relever les défis des industries de la santé, de l'énergie, de la connectivité, de la fabrication de pointe et plus! »

- Ian Hambleton, directeur, The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences

Faits en bref

Fondé en 1992, le Fields Institute for Research in Mathematical Sciences est un centre de collaboration, d'innovation et d'apprentissage de renommée internationale dans le secteur des mathématiques. Il accueille chaque année plus de 4 000 visiteurs du monde entier et est un carrefour hors pair de recherche et de partage de connaissances.

Trois autres centres de collaboration du CNRC ont déjà été établis :

Le Centre de recherche et d'applications des technologies des fluides (CRAFT), créé en collaboration avec l'Université de Toronto . Il s'agit d'un carrefour national d'innovation pour le diagnostic in vitro, la médecine régénérative et la médecine de précision.

. Il s'agit d'un carrefour national d'innovation pour le diagnostic in vitro, la médecine régénérative et la médecine de précision.

Le Consortium de collaboration en cybersécurité ICC-CNRC (CCCIC), formé avec l'Institut canadien sur la cybersécurité (ICC) de l'Université du Nouveau-Brunswick.



La Collaboration sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la cybersécurité CNRC-Waterloo, établie avec l'Université de Waterloo.

L'Espace de collaboration Karluk à l'Université Memorial, qui stimulera l'innovation en sciences, génie et technologie océaniques, sera pour sa part inauguré le 28 juin 2019.

Le Conseil national de recherches du Canada est le plus grand organisme de recherche du gouvernement du Canada. Il est un pilier du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement pris dans le budget de 2018 d'aider les chercheurs du Canada à bâtir une économie plus novatrice.

