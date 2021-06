Cette association verra la création et l'intégration de procédés et de dispositifs d'un coût abordable qui rendront plus facile l'adoption des énergies vertes comme solution de remplacement aux combustibles fossiles

VANCOUVER, BC, le 4 juin 2021 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) sont fiers d'annoncer leur nouveau Centre de collaboration pour la transition vers l'énergie propre.

Des scientifiques du Centre de recherche sur l'énergie, les mines et l'environnement du CNRC ainsi que des membres éminents du corps professoral et des étudiants des facultés des sciences et des sciences appliquées de l'UBC uniront leurs efforts pour perfectionner les technologies de l'hydrogène et du carbone. Leur objectif : proposer leurs innovations à toute la chaîne de valeur des énergies vertes. Ces innovations porteront sur les matériaux, les systèmes, les technologies et les applications industrielles.

La collaboration aboutira à des découvertes et accélérera le passage aux énergies propres, notamment par des publications, des brevets et l'exploitation commerciale des technologies comme solution de rechange non polluante et abordable aux combustibles fossiles. À ces activités s'ajouteront des stages de formation pour les étudiants des cycles supérieurs et les postdoctorants.

Capsules

Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université de la Colombie-Britannique collaborent déjà depuis longtemps. Les deux organisations poursuivent des travaux dans des domaines de recherche communs tels les matériaux et les dispositifs énergétiques non polluants, les filières énergétiques qui exploitent des combustibles de remplacement comme l'hydrogène ainsi que les hydrocarbures synthétiques issus de la conversion du dioxyde de carbone.

Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université de la Colombie-Britannique réserveront des locaux aux travaux du Centre de collaboration pour la transition vers l'énergie propre.

Citations

« Jeter les bases d'une économie plus verte et plus durable, c'est avant tout épauler nos scientifiques et nos chercheurs. Notre gouvernement s'est engagé à multiplier les possibilités de collaboration comme celle illustrée par le Conseil national de recherches du Canada et l'Université de la Colombie-Britannique, car les idées les plus brillantes émanent parfois de l'union des esprits inventifs. Ce partenariat importe, parce qu'il renforce la position du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine des technologies propres. Il nous rapprochera de l'avenir plus résilient et plus sain auquel nous aspirons pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le passage à une économie propre multipliera les emplois et les possibilités économiques partout au pays, tout en permettant au Canada de garder sa compétitivité sur le marché mondial. L'épanouissement du secteur des technologies propres en Colombie-Britannique est crucial à l'implantation des énergies vertes au pays et je suis enchanté de savoir que les facultés des sciences et des sciences appliquées de l'Université de la Colombie-Britannique abriteront le nouveau centre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer encore plus avec l'Université de la Colombie-Britannique grâce à cet accord. Nous attendons impatiemment de réaliser ensemble les découvertes avec lesquelles nous réussirons à décarboniser l'économie et procurerons au Canada un avantage concurrentiel dans l'industrie verte. Le Conseil national de recherches du Canada a mis ses moyens en commun avec ceux de ses partenaires pour que l'on se concentre davantage sur l'adoption des énergies propres, car notre économie et la société en ressortiront passablement transformées. On n'obtiendra jamais de meilleurs résultats que si l'on s'attaque collectivement aux enjeux qui interpellent les Canadiennes et Canadiens. »

Mitch Davies, président, Conseil national de recherches du Canada

« Nous sommes enthousiasmés d'accentuer notre coopération avec le Conseil national de recherches du Canada par la création d'un centre de collaboration qui tirera parti des compétences scientifiques des deux organisations en vue de surmonter d'importants problèmes mondiaux et de faciliter la transition vers des solutions moins polluantes dans le secteur de l'énergie, notamment les technologies de l'hydrogène. Le centre de collaboration permettra à des étudiants et à des stagiaires de parfaire leur formation et nous espérons consolider la position de chef de file mondial qu'occupe le Canada dans l'économie des énergies propres et de l'hydrogène par la concertation de nos efforts avec les membres de la collectivité et de l'industrie. »

Prof. Gail Murphy, vice-présidente, Recherche et innovation, UBC

Liens connexes

Les Centres de collaboration du Conseil national de recherches du Canada



Restez branchés



