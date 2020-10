Le Conseil interprofessionnel soutient la valorisation du français

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), le regroupement des 46 ordres professionnels, diffuse aujourd'hui une campagne rappelant les obligations linguistiques des professionnels. La campagne s'adresse aussi aux professionnels formés à l'étranger peu familiers avec l'examen de français requis pour exercer une profession réglementée.

« En 2019, le nouveau rapport de l'OQLF sur le suivi de l'évolution de la situation linguistique au Québec révélait l'existence d'une problématique relative à la langue de travail, notamment dans le secteur des services professionnels. Comme le CIQ a ciblé des problématiques relatives à la conformité à la Charte de la langue française, plus particulièrement concernant l'affichage interne et externe et la langue de service dans les cabinets privés de professionnels, la campagne vient à point nommé. Les ordres professionnels et leurs membres ont une responsabilité légale, mais aussi sociétale, pour soutenir la langue officielle du Québec », soutient la présidente du CIQ, Mme Gyslaine Desrosiers.

Cette campagne a été réalisée grâce à une aide financière de l'Office québécois de la langue française (OQLF) dans le cadre de son programme Le français, au cœur de nos ambitions.

« Le ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, a promis aux Québécois un plan d'action robuste pour renforcer la place du français au Québec. La campagne du CIQ en matière de valorisation de la langue française auprès des 400 000 professionnels s'inscrit dans les atteintes des objectifs du ministre », ajoute Mme Desrosiers.

« Le programme Le français, au cœur de nos ambitions favorise l'utilisation du français dans l'espace public et les milieux de travail québécois, ainsi que la maîtrise d'une terminologie en français propre à chaque domaine d'activité. La campagne initiée par le Conseil interprofessionnel du Québec contribue à relever ce défi et à consolider la place du français au Québec », affirme Mme Ginette Galarneau, présidente-directrice générale de l'Office québécois de la langue française.

Pour plus de détails sur la campagne, visitez la page web : https://www.professions-quebec.org/le-francais.





Le Conseil interprofessionnel regroupe les 46 ordres professionnels qui comptent plus de 400 000 membres, dont 62 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Le CIQ est la voix collective des ordres sur plusieurs dossiers d'intérêt public. Il agit également à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement du Québec.

