Le Conseil interprofessionnel du Québec salue le dépôt du projet de loi n° 67

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), l'organisme qui regroupe les 46 ordres professionnels et qui agit à titre de rôle-conseil auprès du gouvernement, salue le dépôt du projet de loi no 67 qui marque un premier pas vers la réforme majeure du système professionnel du Québec annoncée en mai 2023.

« Cette première étape est le fruit d'une collaboration étroite entre le CIQ, les ordres professionnels, la ministre responsable de l'application des lois professionnelles et présidente du trésor et l'Office des professions du Québec, a affirmé Danielle Boué, présidente du CIQ. Voilà plusieurs années, déjà, que le CIQ demande l'intégration de nouveaux types de permis de pratique au Code des professions afin de permettre à des professionnel(le)s qualifié(e)s l'accès au système professionnel québécois. Je me réjouis de voir que notre demande a été entendue. »

Dans l'ensemble, ce projet de loi vise à l'allègement de plusieurs mesures du système professionnel, notamment dans l'élargissement du rôle des pharmacien(ne)s, dans l'accès au diagnostic en santé mentale à cinq professions et dans la possibilité d'œuvrer au sein d'organisations sans but lucratif pour les professionnel(le)s.

Le CIQ entend poursuivre son étroite collaboration avec la ministre, Mme Sonia LeBel, et l'Office des professions du Québec lors des prochaines étapes du chantier de modernisation du système professionnel.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 429 000 membres, dont 64,7 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

