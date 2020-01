Le Conseil des arts et des lettres du Québec dévoile son Plan d'action sur la diffusion des arts de la scène au Québec

Alors qu'en 2018 le gouvernement du Québec se dotait d'une nouvelle politique culturelle et plus de vingt ans après la publication par le ministère de la Culture et des Communications de sa politique de diffusion des arts de la scène, le Conseil a entrepris de mener un chantier de réflexion sur la situation de la diffusion des arts de la scène au Québec à l'ère numérique. Des travaux de ce chantier découle le plan d'action que le Conseil présente aujourd'hui et qui guidera ses efforts en diffusion.

« Ce rapport et ce plan d'action sont exemplaires de la synergie que nous cherchons à entretenir avec le milieu que nous desservons. Fruits d'une vaste réflexion à laquelle ont participé des experts possédant des compétences diversifiées et des travailleurs culturels riches d'une expérience pluridisciplinaire ou spécialisée, ces deux publications offrent une vision d'ensemble du secteur de la diffusion au Québec à l'ère numérique et des solutions à des défis communs », souligne Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.

Plan d'action 2019-2022

Les lignes directrices des travaux du Rapport du comité de réflexion sur la diffusion des arts de la scène au Québec s'articulaient autour de quatre grands thèmes : état des lieux, circulation et offre, accès, participation et contribution du citoyen à la vie culturelle et numérique.

Fondées sur les conclusions du rapport, les actions que le Conseil déploiera viseront à épauler les efforts des diffuseurs afin qu'ils puissent faire face aux mutations économiques, démographiques, artistiques et technologiques pour offrir à la population de toutes les régions et de toutes les générations une diversité de spectacles qui enrichiront son quotidien. Que ce soit, par exemple, par un appui au développement de projets structurants en diffusion, en encourageant le partage de ressources ou en favorisant l'accès à des ressources spécialisées, les actions consolideront le milieu de la diffusion des arts de la scène tout en s'assurant que la population québécoise continue d'avoir accès à une proposition artistique riche et diversifiée pour les années à venir.

Le Plan d'action 2019-2022 sur la diffusion des arts de la scène au Québec peut être consulté sur le site Web du Conseil.

Mandat du Comité

Le mandat du Comité était de se pencher sur la problématique de la fréquentation des salles de spectacles offrant une programmation saisonnière ou annuelle, notamment dans une perspective de développement des publics à l'ère numérique. Les travaux avaient entre autres pour but de mener à des recommandations permettant au Conseil d'adapter ses programmes existants, de soutenir des initiatives particulières, d'établir des partenariats structurants et d'anticiper la demande pour des projets de développement ou de concertation dans le domaine de la diffusion; bref de moduler ses interventions en fonction des besoins et des défis du milieu de la diffusion.

Le plan d'action sera présenté aux diffuseurs et aux artistes du milieu des arts de la scène lors du FORUM RIDEAU, le 17 février prochain.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger des artistes, des écrivains, des organismes artistiques et de leurs œuvres.

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Marie-Claude Normandin, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected], Tél. : 1 800 608-3350

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca