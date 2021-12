Le Conseil des arts et des lettres du Québec ajoute de nouveaux épisodes à son balado DIALOGUES

Produite par le Conseil et réalisée par la boîte montréalaise Magnéto , cette série balado est le fruit de discussions enregistrées devant public à la Grande Bibliothèque (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) à l'hiver 2019 dans le cadre du 25 e anniversaire du Conseil. Elles ont été animées par Marie-Andrée Gill , Brian Myles et Odile Tremblay , et sont désormais portées par la voix de Nicolas Ouellet , qui agrémente chacun des enregistrements d'une courte mise en contexte.

Les épisodes

Joséphine Bacon : rêver pour raconter

Pour Joséphine Bacon, les mots permettent de transmettre le savoir, le respect et le sentiment d'appartenir à quelque chose de vaste et de merveilleux. L'écrivaine remonte le fil de la mémoire le temps d'un dialogue ponctué de récits d'ancêtres, de sagesse autochtone et d'humour.

Michel Marc Bouchard : la parole de l'intime

Très jeune, Michel Marc Bouchard a appris à utiliser la langue comme outil pour raconter. À défaut de trouver des histoires auxquelles s'identifier, il les a inventées et mises en scène, racontant toutes les possibilités d'aimer. Le dramaturge se livre dans un échange sur les thèmes de l'intime et des arts vivants.

Kim Thúy : à micro ouvert devant public

Chaque présence publique de Kim Thúy fait courir les foules, qui se reconnaissent dans ses histoires finement ciselées sur fond de déracinement et d'identité. Dans ce balado entièrement improvisé devant public, l'écrivaine livre une déclaration d'amour à la langue française.

Michel Tremblay : l'inspiration et puis après?

Aux yeux de Michel Tremblay , le plus grand danger qui guette l'écrivain(e) est celui de vouloir plaire. Or, après avoir mis au monde plus d'une centaine d'œuvres, traduites dans 40 langues, il demeure un romancier chouchou de la littérature québécoise. Quel est son secret?

Ces nouveaux épisodes de DIALOGUES sont offerts gratuitement dès aujourd'hui sur les plateformes d'écoute en continu Spotify, ApplePodcast, Google Podcast et Soundcloud, ainsi que sur les sites du Conseil des arts et des lettres du Québec et de La Fabrique culturelle.

