Le Conseil des arts et des lettres du Québec accorde 315 000 $ à la Fondation des artistes du Québec pour une nouvelle mesure d'aide psychosociale

« Depuis le début de la pandémie, nous avons été actifs dans la mise en place de solutions pour répondre aux différents défis économiques auxquels le milieu culturel fait face. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement du Québec a bonifié le Fonds d'urgence pour les artistes et les travailleurs culturels du secteur des arts de la scène, issu de notre Plan de relance économique du milieu culturel, à hauteur de 3 millions $. Il demeure néanmoins crucial de faire en sorte que nos créatrices et créateurs aient également accès plus facilement à de l'aide psychologique en cette période difficile. Je souhaite que ce soutien apporte un réconfort à celles et ceux qui en ont besoin. » - Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis le début de la crise, les artistes et les travailleur(-euse)s du milieu culturel sont touché(e)s de plein fouet par des pertes d'emploi ou de contrats qui peuvent affecter leur santé mentale. Face à cette situation, et en concertation avec le milieu, nous pensons que ce soutien particulier est essentiel et favorisera l'accès à des ressources spécialisées aux personnes qui en ont besoin. » - Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Une étude commandée en mars 2020 par le MCC avait d'ailleurs mis de l'avant qu'un très grand nombre de membres de regroupements et d'associations culturels, notamment des travailleur(-euse)s autonomes ou atypiques, ayant peu ou pas de protection sociale ou de couverture d'assurance collective, n'étaient pas en mesure de défrayer les coûts associés aux services professionnels dont ils (elles) ont besoin pendant la pandémie.

L'aide financière ponctuelle versée à la FDA permettra ainsi d'offrir un accès à des consultations psychosociales aux artistes, aux artisan(e)s et travailleur(-euse)s professionnel(le)s du milieu culturel n'ayant pas accès à des services psychosociaux, qu'ils (elles) soient membres ou non membres d'une association ou un regroupement. Cette aide financière couvrira, pour chaque personne admissible, jusqu'à concurrence de 10 h de consultation pour des séances de services professionnels en lien direct avec des problèmes découlant de la pandémie (psychologie, travail social, médiation, planification financière, droits juridiques, etc.). L'accès à ce soutien sera simple et rapide et les détails relatifs à celui-ci seront disponibles sur le site de la FDA prochainement.

Soucieux du bien-être mental et des conditions socio-économiques des artistes, le gouvernement du Québec, par le biais du Conseil, tient à réaffirmer son engagement et sa volonté d'être proactif dans la recherche de mesures pouvant aider le secteur culturel dans le contexte actuel.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1200 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

