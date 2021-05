Le Conseil de presse salue la mémoire de son ancien président John Gomery

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de son ancien président John Gomery et tient à souligner sa contribution au rayonnement et à la pérennité du Conseil.

À la tête du Conseil de 2010 à 2014, M. Gomery a su rassembler les représentants des journalistes, des médias et du public. Grâce à son charisme et à sa notoriété, il a défendu devant tous la mission du Conseil et convaincu les pouvoirs publics d'augmenter son financement.

Lors de son départ en 2014, il se disait fier de ce qu'il avait accompli et constatait que le Conseil était plus solide, plus uni et plus actif qu'il ne l'avait jamais été. Avec sa franchise habituelle, il avait ajouté : « Mais si le passé est garant de l'avenir, celui du Conseil ne sera pas un long fleuve tranquille, et les défis seront assurément aussi nombreux que stimulants ».

Le Conseil lui rend hommage.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif ; il n'impose aucune autre sanction que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

Renseignements: Manon Desrosiers, Conseil de presse du Québec, [email protected]

Liens connexes

http://www.conseildepresse.qc.ca/