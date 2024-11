Le Conseil de presse du Québec reçoit une augmentation substantielle de son soutien au fonctionnement

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec (CPQ) remercie le gouvernement du Québec et tout particulièrement le ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour la majoration substantielle de son soutien au fonctionnement pour les exercices financiers 2024-2025 et 2025-2026.

En répondant positivement aux propositions qui lui ont été faites, le MCC vient en effet de permettre au CPQ d'élargir et de systématiser son action en matière de sensibilisation du public à l'information de qualité et de formation des journalistes à la déontologie.

« Je veux remercier le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe pour la confiance qu'il témoigne à l'égard du Conseil de presse et de son équipe en augmentant le financement annuel au fonctionnement de 350 000 $ à 600 000 $ », affirme le président du Conseil de presse, Pierre-Paul Noreau.

« Son respect de l'indépendance du Conseil, son ouverture à l'égard des propositions qui lui ont été faites par le CPQ et sa conviction que notre organisme va effectivement contribuer à soutenir la confiance des Québécoises et des Québécois à l'égard des médias et des journalistes respectant les meilleures pratiques sont bienvenus, tout particulièrement en ces temps difficiles pour le milieu journalistique. »

Le Conseil de presse continuera d'agir comme tribunal d'honneur en traitant les plaintes du public. Quiconque croit que la déontologie journalistique n'a pas été respectée par un journaliste ou un média d'information peut déposer facilement et gratuitement une plainte. Cependant, grâce à cette aide majorée, le CPQ pourra désormais faire bien davantage pour aider le public à discriminer entre information de qualité et désinformation ou mésinformation, et aussi pour aider les membres des salles de rédaction à assumer leurs responsabilités déontologiques.

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relatives à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

