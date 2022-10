Le Conseil de presse du Québec recherche un.e analyste en déontologie

MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'information vous passionne ? Le Conseil de presse du Québec offre un milieu de travail stimulant dans l'univers des médias en perpétuelle mouvance où les défis ne manquent pas. Vous travaillerez avec des experts en déontologie, des journalistes, des patrons de presse et des membres du public qui ont à cœur l'information de qualité et l'intérêt public.

Au sein d'une équipe passionnée par le journalisme, l'analyste :

Étudie les plaintes du public à l'égard des journalistes et des médias du Québec ;

Examine les principes de déontologie journalistique tels que définis par le Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec ;

; Effectue la recherche et l'analyse ;

Expose les positions des plaignants, des journalistes et des médias ;

Présente les dossiers au comité des plaintes, afin qu'il évalue s'il y a eu une faute déontologique ;

Rédige les décisions du Conseil pour publication ;

Participe aux projets du Conseil et à son rayonnement.

Expérience et compétences requises :

Trois années d'expérience dans le milieu des médias d'information, de la déontologie, ou domaine connexe

Diplôme universitaire

Compréhension approfondie des pratiques journalistiques

Capacité élevée d'analyse et de synthèse

Habiletés exceptionnelles de rédaction

Communication fluide et efficace

Excellente maîtrise du français

Maîtrise de l'anglais

Excellent esprit d'équipe

Avantages corporatifs

Ambiance de travail conviviale dans des bureaux agréables et lumineux

Assurances collectives

REER collectif

Horaire de travail : du lundi au vendredi : horaire de jour, 35 heures par semaine.

Possibilité de télétravail en partie (mode hybride)

Salaire : entre 55 000$ et 65 000$ annuellement

65 000$ annuellement Rémunération globale compétitive

Poste permanent à temps plein

Entrée en fonction : dès que possible

Lieu de travail : les bureaux du Conseil de presse sont situés dans le nouvel édifice de Télé-Québec, Au-Pied-du-Courant, au 905, avenue de Lorimier, Montréal.

Comment postuler

Nous vous invitons à envoyer votre lettre de motivation, votre CV et un texte que vous avez rédigé à l'adresse suivante avant le 7 novembre 2022 : [email protected]

Svp inscrire l'objet suivant : Poste d'analyste

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

À propos du Conseil de presse du Québec

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif ; il n'impose aucune autre sanction que morale.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC