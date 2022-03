Le Conseil de presse du Québec lance un appel de candidatures pour combler le poste de président(e)

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec est à la recherche d'un président ou d'une présidente, le deuxième et ultime mandat de la présidente actuelle, Paule Beaugrand-Champagne, prenant fin au mois de mai 2022.

Mandat de la présidence :

Le président dirige le Conseil de presse du Québec, le conseil d'administration et le bureau de direction et est le porte-parole du Conseil sur tous les sujets relatifs à la qualité de l'information, à la liberté de presse, et au droit du public à l'information.

Le président du Conseil est nommé par le conseil d'administration pour un mandat de quatre ans.

Le président est issu du public. Pour présenter sa candidature, un ancien journaliste ou une personne qui a déjà été liée au secteur des médias d'information ne doit plus avoir de lien d'emploi depuis au moins un an avec un média d'information.

Conditions :

Disponibilité : la fonction de présidence exige une grande disponibilité ;

Structure organisationnelle : la présidence est appuyée par un secrétariat permanent et travaille en étroite collaboration avec la secrétaire générale de l'organisme ;

Rémunération : le président du Conseil reçoit une rémunération de 25 000$ par an.

Les compétences idéales pour le poste sont les suivantes :

Expérience en gestion, direction et gouvernance ;

Connaissance approfondie du journalisme et des médias d'information et de leur fonctionnement ;

Compréhension de l'éthique et de la déontologie ;

Capacité démontrée d'exercer un leadership de type « rassembleur » ;

Excellente capacité de communication et de vulgarisation, en français comme en anglais ;

Sens politique aiguisé et bon sens de la stratégie ;

Capacité à interagir efficacement avec les différentes parties prenantes du Conseil ;

Crédibilité reconnue tant auprès des médias d'information que du public.

Pour postuler, veuillez transmettre votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante : [email protected]

Date limite : 28 mars 2022

Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.

À propos du Conseil de presse

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Il reçoit et traite les plaintes du public concernant tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil et donne son avis au sujet de la déontologie journalistique. Ses décisions sont rendues en vertu du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif ; il n'impose aucune autre sanction autre que morale.

Renseignements: Manon Desrosiers, [email protected]