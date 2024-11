Le Conseil de presse du Québec lance la nouvelle édition de son Guide de déontologie journalistique

MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec publie aujourd'hui la nouvelle édition de son Guide de déontologie journalistique .

Revue et corrigée, l'édition 2024 du Guide reflète la réalité mouvante du monde des médias. Elle comporte notamment un nouveau principe sur l'intelligence artificielle, qui guide les médias dans leur utilisation de cette technologie en rapide évolution.

Les principes fondamentaux du journalisme, décrits dans la première édition du Guide en 2015, demeurent les mêmes, à quelques précisions près. Ils continuent de guider les journalistes quotidiennement dans l'exercice de leur travail.

Tout citoyen peut porter plainte au Conseil lorsqu'il estime qu'un journaliste ou un média n'a pas respecté les principes de déontologie décrits dans le Guide.

Le Conseil s'appuie sur les principes du Guide pour donner son avis, de façon indépendante, à travers ses décisions, afin d'assurer aux Québécois une information de qualité.

Le Guide s'applique tant aux journalistes qu'aux médias d'information du Québec.

Le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec peut être consulté sur le site Web du Conseil de presse, conseildepresse.qc.ca .

À propos du Conseil de presse

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

