Le Conseil de presse accueille de nouveaux représentants du public

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec est très heureux d'annoncer la nomination de quatre nouveaux représentants du public, à la suite de l'appel de candidatures lancé publiquement au printemps. Nous vous les présentons :

Suzanne Legault

Suzanne Legault a été Commissaire à l'information du Canada de 2010 à 2018.

Reconnue à l'international comme expert-conseil en matière de droit à l'information et de démocratie, elle a travaillé notamment pour le Commissariat à l'Information de Grande-Bretagne et le Centre Carter des États-Unis.

Ancienne Commissaire adjointe au Bureau de la concurrence du Canada, Suzanne Legault possède une vaste expérience dans la gestion et la résolution des plaintes. Elle a enseigné le droit de la concurrence à l'Université d'Ottawa et a été avocate de la défense et procureure de la Couronne. Elle est récipiendaire du prix Spencer Moore pour l'ensemble de ses réalisations (Spencer Moore Lifetime Achievement Award) et du prix de la communauté canadienne des données ouvertes (Canadian Open Data and Social Justice).

François Aird

Entrepreneur « bâtisseur », François Aird a cofondé l'entreprise CEDROM-SNI en 1989, société qu'il a présidée pendant plus de 25 ans, jusqu'à ce qu'elle soit vendue à Cision en 2017. L'entreprise a été pionnière dans l'industrie des technologies de l'information grâce à ses outils de recherche et de veille médiatique, avec notamment son site Eureka.cc au Canada et son équivalent Europresse.com en France. Auparavant, M. Aird a cofondé et présidé A&G Conseil, firme de conseil informatique, qui deviendra Proximi-T avant d'être intégrée à Cossette Communications en 2000.

M. Aird agit aujourd'hui à titre d'administrateur de sociétés et accompagne des entrepreneurs, principalement dans le secteur des technologies de l'information. Tout au long de sa carrière, il a été le mentor d'entrepreneurs dans le cadre, entre autres, du programme de coaching de l'Association québécoise des technologies (AQT) et du programme Mentor Connect de l'Université Concordia. Il a également siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont celui du Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM), d'IXIA Technologies et de Proximi-T.

Olivier Girardeau

Olivier Girardeau est analyste expert à l'Autorité des marchés financiers, spécialisé dans les questions de réglementation, de conformité et de gouvernance relatives aux marchés canadiens des capitaux.

Avocat de formation, il a été plusieurs fois honoré pour sa contribution comme jeune leader au sein de sa communauté. Il est récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse, du prix Edward K. Rowan Legg de l'Association du Barreau canadien, et membre de la cohorte 2020 de l'Avant-Garde du CIRANO pour les nouveaux acteurs de changement au Québec. S'étant investi comme administrateur au sein de plusieurs organismes, il siège aujourd'hui au conseil d'administration de l'Institut du Nouveau Monde. M. Girardeau détient, par ailleurs, une certification professionnelle en investissement durable de l'Université Concordia (2021), en plus d'une certification en leadership et habiletés de direction de l'Institut de leadership en gestion (2020).

Charles-Éric Lavery

Jeune homme de terrain travaillant auprès des personnes itinérantes et marginalisées, Charles-Éric Lavery est directeur du développement et de l'impact social du Groupe communautaire L'Itinéraire depuis 2016. À ce titre, il s'occupe de la gestion et du développement des programmes de réinsertion sociale, de philanthropie et de partenariats. Auparavant, il était coordonnateur de projets et accompagnateur au Centre Didache qui offre des services aux personnes autistes.

Titulaire d'une maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire de l'Université Laval et d'un baccalauréat en communication de l'Université de Montréal, il a brillé à travers son parcours académique comme par son engagement social. Charles-Éric Lavery a tout récemment été nommé l'un des diplômés d'honneur des 40 ans du département de communication de l'Université de Montréal pour sa contribution à la société québécoise. Il est également récipiendaire de la Bourse du leadership social et humanitaire de l'Université Laval.

Le conseil d'administration du Conseil a entériné ces nominations à la recommandation du comité de sélection qui était composé de trois membres du public. Sur les 89 candidatures reçues, le Conseil a invité 13 finalistes en entrevue.

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Il reçoit et traite les plaintes du public concernant tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil et donne son avis au sujet de la déontologie journalistique. Ses décisions sont rendues en vertu du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec . Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif ; il n'impose aucune autre sanction autre que morale.

