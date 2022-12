KANGIQLINIQ (RANKIN INLET), NU, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Dans tout le Nord et l'Arctique canadiens, le changement climatique a un effet profond sur les écosystèmes de l'Arctique et la sécurité alimentaire des communautés éloignées, y compris des risques pour la culture inuite, les relations sociales, la santé, le bien-être et un mode de vie qui dure depuis des générations.

Le Conseil de la faune de Kivalliq, en partenariat avec ArctiConnexion et d'autres, a élaboré un programme de surveillance communautaire afin d'étudier les liens entre le climat, les produits alimentaires issus de la chasse, de la pêche et de la cueillette, et les secteurs préoccupants pour les membres de la communauté de Kangiqliniq. Le mentorat scientifique et le perfectionnement des compétences étaient des éléments clés du projet, afin de permettre aux membres de la communauté de devenir les leaders de la mise en œuvre du projet.

Aujourd'hui, alors que le monde est réuni à Montréal à l'occasion de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor a annoncé un financement supplémentaire de 870 340 $ sur trois ans pour la prochaine phase de cet important projet.

À la phase 2 de son projet, le Conseil de la faune de Kivalliq utilisera les connaissances des Aînés et des chasseurs ainsi qu'une démarche scientifique pour étudier les effets du changement climatique sur les chaînes alimentaires, depuis les organismes marins microscopiques jusqu'aux changements dans la disponibilité, la qualité et le régime alimentaire des aliments traditionnels comme l'omble chevalier, le phoque annelé, le phoque barbu, le béluga et l'ours polaire. Grâce à ces connaissances, le Conseil de la faune de Kivalliq entend élaborer un plan visant à atténuer les effets du climat sur l'accès aux aliments traditionnels.

La connaissance intime des écosystèmes locaux qu'ont les résidents de Kangiqliniq et de Tikiraqjuaq (Whale Cove) sera essentielle pour guider ce travail et trouver des solutions pour relever les défis.

Citations

« L'élaboration de projets de recherche dirigés par des Inuit est un grand pas vers la surveillance des effets du changement climatique de la manière dont les Inuit les voient et les ressentent. Le Conseil de la faune de Kivalliq est fier de diriger des projets qui surveilleront ces effets afin que nos observations puissent être intégrées dans nos plans à l'avenir. »

Stanley Adjuk, président

Conseil de gestion de la faune de Kivalliq

« La vitalité même de la survie des communautés du Nord et de l'Arctique, ainsi que le mode de vie des Inuit sont menacés par le changement climatique et ses effets dévastateurs sur les précieux écosystèmes. En s'efforçant d'atténuer les effets du changement climatique, le Canada s'est engagé à soutenir les détenteurs de connaissances traditionnelles et les chercheurs afin qu'ils puissent identifier ensemble les changements dans les espèces alimentaires du pays et explorer des solutions pour s'adapter à notre climat en évolution. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

Faits en bref

Au cours de la phase 1 du projet, le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (RCAANC) a contribué à hauteur de 459 615 $ par le biais du Programme de surveillance du climat dans les communautés autochtones et Services aux Autochtones Canada (SAC) a fourni 199 813 $ en 2019-2022 pour soutenir la recherche visant à analyser les liens entre le changement climatique, la végétation, le caribou, les conditions de l'eau et la chaîne alimentaire marine.

Au cours de la phase 2, RCAANC contribuera 465 520 $ supplémentaires tandis que SAC fournira 404 820 $ en 2022-2025 pour développer une vision écosystémique des aliments traditionnels afin d'élaborer des mesures d'adaptation.

Le financement de SAC a été fourni par le biais du Programme d'adaptation aux changements climatiques et à la santé, qui aide les communautés des Premières Nations et des Inuit à comprendre et à traiter les effets des changements climatiques sur la santé et le bien-être. La somme de 199 813 $ a été versée au cours de la phase 1, et 404 820 $ ont été versés pour la phase 2. Le soutien au leadership autochtone et l'élaboration conjointe de solutions pour répondre aux préoccupations croissantes concernant les changements climatiques et la sécurité alimentaire dans les communautés du Nord et de l'Arctique demeurent essentiels pour faire avancer le processus de réconciliation et l'autodétermination.

Les institutions de gouvernance publique et l'approche de cogestion élaborée dans le cadre de l'Accord du Nunavut sont des éléments clés de l'autodétermination. Le Conseil de gestion de la faune de Kivalliq fonctionne au sein de cette structure de cogestion.

Lancé en 2019, et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord afin de refléter les priorités et les perspectives des peuples de l'Arctique et du Nord.

La conservation de la biodiversité et de la nature est une priorité essentielle pour le gouvernement du Canada.

En 2021, le gouvernement du Canada a engagé 4,1 milliards de dollars dans des mesures de conservation de la nature dans tout le pays, y compris le leadership autochtone en matière de conservation.

Le gouvernement du Canada a investi près de 5 milliards de dollars dans des solutions climatiques nationales fondées sur la nature, qui aident à relever le double défi du changement climatique et de la perte de biodiversité.

Les solutions fondées sur la nature sont des programmes et des projets qui conservent et protègent nos terres, et en retour, cette conservation et cette protection des terres combattent les changements climatiques et réduisent leurs effets.

En investissant dans la conservation et la restauration des zones humides, des prairies et des tourbières, nous créons des zones naturelles pour les espèces, nous réduisons nos émissions de carbone et nous créons des solutions naturelles pour nous aider à nous adapter aux changements climatiques.

Le Canada s'est engagé à accorder au moins 20 % de son engagement international de 5,3 milliards de dollars pour le financement du climat à des solutions climatiques fondées sur la nature dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan, [email protected], 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]