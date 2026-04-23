Le conseil d'administration de Santé Québec donne son aval au déploiement du Dossier santé numérique le 9 mai prochain

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de Santé Québec a officiellement approuvé le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) dans le cadre des projets vitrines en cours au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et au CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec, à compter du 9 mai prochain.

« Cette décision marque une étape déterminante dans la mise en œuvre rigoureuse et structurée de ce projet majeur de transformation numérique au bénéfice de la population québécoise. Le DSN constitue un levier essentiel pour moderniser le réseau de la santé et des services sociaux. Nous avons confiance en la préparation des équipes et en leur capacité à assurer la continuité des soins et des services pour la population dans ces deux régions », a affirmé Christiane Germain, présidente du conseil d'administration de la société d'État.

Le Dossier santé numérique entraîne une évolution significative des pratiques cliniques et professionnelles. Il permettra de regrouper, en un point d'accès unique, un ensemble étendu d'informations et de données en temps réel. Cet outil facilitera l'accès et le partage de l'information entre les intervenants, tout en renforçant la continuité et la fluidité du parcours de soins des usagers.

Ce déploiement s'inscrit dans une approche progressive et encadrée, visant à valider les processus, à soutenir les équipes sur le terrain et à assurer une intégration harmonieuse du DSN. Les enseignements tirés de ces projets vitrines contribueront à orienter les prochaines phases de déploiement.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État dont la mission est de coordonner, soutenir et moderniser l'organisation des services de santé et des services sociaux au Québec, dans une perspective d'efficacité, d'accessibilité et de qualité des soins.

SOURCE Santé Québec

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