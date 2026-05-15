/R E P R I S E -- Dossier santé numérique - Santé Québec adapte le format de ses mises à jour opérationnelles quotidiennes/

QUÉBEC , le 15 mai 2026 /CNW/ - À la suite du point de presse d'aujourd'hui portant sur le déploiement du Dossier de santé numérique (DSN), un ajustement sera apporté à la séquence des mises à jour opérationnelles quotidiennes.

À compter du vendredi 15 mai 2026, ces mises à jour seront désormais diffusées chaque jour à heure fixe, soit à 9 h, sur les plateformes suivantes :

L'objectif est de poursuivre cet exercice de transparence en offrant aux médias un accès simple, prévisible et régulier à l'information liée au DSN.

Par ailleurs, des mises à jour opérationnelles occasionnelles virtuelles (point de presse) pourront être tenues au besoin, selon l'évolution du contexte et les représentantes et représentants des médias seront avisés en amont afin d'offrir une nécessaire prévisibilité.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : Relation médias, Santé Québec, [email protected]