Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de deux présidentes-directrices générales adjointes

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de deux présidentes-directrices générales adjointes (PDGA). Le CA de la société d'État a entériné la nomination de la PDGA de l'établissement de la Montérégie-Ouest le 28 mai dernier et la nomination de la PDGA de l'établissement de l'Abitibi-Témiscamingue le 29 mai dernier.

Johanne Fleurant - Établissement de la Montérégie-Ouest

Mme Johanne Fleurant, PDGA de l’établissement de la Montérégie-Ouest (Groupe CNW/Santé Québec) Mme Marie-Pierre Gaulin, PDGA de l’établissement de l’Abitibi-Témiscamingue (Groupe CNW/Santé Québec)

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en service social de l'Université de Sherbrooke, Johanne Fleurant cumule plus de 25 ans d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, principalement en jeunesse et en protection de la jeunesse.

Elle est actuellement directrice générale adjointe à l'établissement de la Montérégie-Ouest. Auparavant, elle a occupé des fonctions de direction au sein de l'établissement de Lanaudière et de l'établissement de l'Estrie - CHUS, notamment à titre de directrice de la protection de la jeunesse. Elle a également exercé des rôles de gestion en première ligne, en coordination régionale et en milieu universitaire comme chargée de cours.

Engagée dans son domaine, Mme Fleurant a participé à plusieurs colloques et a contribué aux travaux de la Commission Laurent en 2020. Son leadership a été reconnu, notamment par un prix d'excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de l'Institut d'administration publique du Québec. Elle est également diplômée du programme Forces (2026) et visiteuse pour Agrément Canada.

Mme Fleurant entre en fonction en date d'aujourd'hui, le 1er juin 2026.

Marie-Pierre Gaulin - Établissement de l'Abitibi-Témiscamingue

Directrice des soins infirmiers à l'établissement de l'Abitibi-Témiscamingue depuis 2024, Marie-Pierre Gaulin possède une solide formation en gestion et en soins de santé. Titulaire d'une maîtrise par cumul en gestion de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, avec une spécialisation en gestion des organisations de santé et de services sociaux, elle détient également une technique en soins infirmiers et est membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Forte d'un parcours diversifié en soins critiques et en gestion clinique, elle a occupé plusieurs postes clés au sein de l'établissement de l'Abitibi-Témiscamingue, notamment comme directrice adjointe du programme Santé physique et chef de service au bloc opératoire, en endoscopie et à l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM). Elle a également exercé comme infirmière aux soins intensifs pédiatriques et à l'urgence, ainsi qu'en évacuation aéromédicale.

Reconnue pour son leadership humain et son engagement, elle a été finaliste aux Prix d'excellence de l'administration publique du Québec en 2024.

Mme Gaulin entrera en fonction le 8 juin 2026.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État dont la mission est de coordonner, de soutenir et de moderniser l'organisation des services de santé et des services sociaux au Québec, dans une perspective d'efficacité, d'accessibilité et de qualité des soins.

SOURCE Santé Québec

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