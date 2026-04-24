Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination du président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches

MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de M. Marco Bélanger à titre de président-directeur général (PDG) du CISSS de Chaudière-Appalaches. Cette nomination a été entérinée par le CA de la société d'État le 23 avril dernier. M. Bélanger entrera en fonction le 19 mai 2026.

Note biographique

M. Marco Bélanger, président-directeur général (PDG) du CISSS de Chaudière-Appalaches (Groupe CNW/Santé Québec)

M. Bélanger possède plus de 20 ans d'expérience en gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

Œuvrant au CISSS de Chaudière-Appalaches depuis plusieurs années, il a occupé les fonctions de directeur adjoint à la Direction des services professionnels - Programme chirurgie (2016-2020), de directeur général adjoint - Programmes de santé physique générale et spécialisée (2020-2022), puis de président-directeur général adjoint depuis 2022.

Auparavant, M. Bélanger a exercé des fonctions de gestion au CSSS Alphonse-Desjardins et au CSSS du Grand Littoral, notamment en centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), après avoir amorcé sa carrière comme ergothérapeute.

Il porte plusieurs mandats stratégiques dont celui de promoteur et président du comité directeur du projet majeur de modernisation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, un projet évalué à 497 M$.

Il détient une maîtrise en gestion et développement des organisations, un baccalauréat en ergothérapie et une ceinture verte en Lean management.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

SOURCE Santé Québec

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