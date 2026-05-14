PrescripTIon : Santé Québec confirme sa volonté d'assurer la continuité du service

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Santé Québec confirme son intention de maintenir le service PrescripTIon au bénéfice des usagers et des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux.

« Nous tenons à rassurer les usagers et les équipes cliniques : les échanges se poursuivent de manière constructive et les partenaires partagent l'objectif commun d'en assurer la pérennité. Il s'agit d'un pan important de la transformation numérique en cours dans le réseau et il serait contre-productif de mettre de côté un service qui a fait ses preuves », a déclaré Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

Santé Québec travaille en collaboration avec les partenaires concernés pour évaluer différentes avenues permettant d'assurer la pérennité du service.

Des travaux seront entrepris afin d'identifier des solutions de maintien ou de remplacement durables répondant aux besoins du réseau, des professionnels et de la population.

SOURCE Santé Québec

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