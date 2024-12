Offrir l'excellence dans le domaine des soins de santé et favoriser des résultats positifs en matière de santé des Canadiens

BRAMPTON, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - (TSX : L) - Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un nouveau comité au sein de son conseil d'administration, le comité des soins aux patients et de la qualité. La décision de faire évoluer son cadre de gouvernance d'entreprise a été motivée par l'engagement de la société à offrir l'excellence dans le domaine des soins de santé, à améliorer la sécurité et l'expérience des patients et à obtenir des résultats positifs en matière de santé des Canadiens.

« Loblaw s'engage à offrir d'excellents soins aux patients et à assurer une surveillance rigoureuse de ses services liés aux soins de santé », a déclaré Galen G. Weston, Président du conseil d'administration de Loblaw. « Par l'entremise du comité des soins aux patients et de la qualité, nous collaborerons avec des experts et des organismes de réglementation et professionnels en soins de santé pour nous assurer que Loblaw continue de respecter les normes les plus élevées en matière de soins aux patients et de sécurité. »

Le comité des soins aux patients et de la qualité sera composé de membres du conseil d'administration de Loblaw et sera informé par des experts externes indépendants en soins de santé. La structure du comité est basée sur le modèle de gouvernance adopté par les plus grands hôpitaux et établissements de soins de santé partout au pays, et se concentrera sur l'amélioration de la qualité, les résultats en matière de santé, les incidents critiques et la gestion du risque pour les activités axées sur les soins de santé de la société, y compris Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, les pharmacies Loblaw et Lifemark.

Au sein du système de santé canadien en évolution, les pharmaciens sont appelés à offrir plus de soins primaires aux patients et à jouer un rôle de plus en plus important dans le soulagement de la pression sur les ressources et les professionnels de la santé existants. Partout au pays, l'élargissement du champ d'exercice de la profession des pharmaciens offre l'occasion d'alléger le fardeau des services d'urgence, d'améliorer les résultats et l'accès en matière de santé pour les patients, en particulier ceux qui souffrent de maladies chroniques.

« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix est fière de la contribution apportée à ses près de 1 400 magasins détenus par des pharmaciens propriétaires partout au pays afin d'améliorer la vie et la santé des Canadiens », a déclaré Jeff Leger, Président de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. « Le comité des soins aux patients et de la qualité nous aidera à continuer d'offrir les soins sur lesquels nos patients comptent aujourd'hui tout en préparant notre équipe de professionnels dévoués pour l'évolution du paysage des soins de santé à l'avenir. »

« Alors qu'au Canada la profession de pharmacien joue un rôle de plus en plus important dans les soins de première ligne, j'ai hâte de voir l'impact positif de cette gouvernance d'entreprise améliorée sur la population », a déclaré Beverley Zwicker, PDG et registraire du Nova Scotia College of Pharmacists.

