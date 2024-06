MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - Le conseil d'administration de CAE inc. (CAE ou la Société) a annoncé aujourd'hui la nomination de Ian L. Edwards en vue de l'élection au sein du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de CAE prévue le 14 août 2024. M. Edwards est président et chef de la direction de la société mondiale de gestion de projets et de services professionnels AtkinsRéalis Group inc., auparavant SNC-Lavalin.

Le conseil d'administration de CAE est composé de 12 administrateurs, dont cinq se sont joints au conseil depuis 2022. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le conseil d'administration de CAE sur son site Web en cliquant sur ce lien et plus de détails sur les nominations de CAE dans la circulaire de sollicitation de procurations qui devrait être déposée et envoyée aux actionnaires avant la fin du mois de juin.

« La nomination d'Ian démontre une fois de plus l'engagement soutenu des membres du conseil d'administration à l'égard de son renouvellement et notre capacité à discuter avec les actionnaires et à tenir compte de leurs commentaires », a déclaré Alan N. MacGibbon, président du conseil d'administration de CAE. « Le conseil vise à s'assurer que sa composition reflète les compétences et l'expérience appropriées nécessaires pour superviser de manière efficace et proactive l'exécution de la stratégie de CAE aujourd'hui comme à l'avenir. Ian apporte son expérience en leadership et une expertise stratégique et opérationnelle éprouvée de plus de trois décennies à la tête de grands projets d'infrastructure globaux et d'ententes contractuelles complexes qui seront inestimables pour le conseil d'administration et notre équipe de direction alors que nous traçons le chemin à suivre pour CAE. »

Andrew J. Stevens, un administrateur indépendant de CAE qui siège depuis 2013, a informé le conseil qu'il ne briguera pas de nouveau mandat à la prochaine assemblée générale annuelle.

M. MacGibbon a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Andrew pour sa rigueur et ses importantes contributions durant ses 11 années en tant qu'administrateur. Le conseil est reconnaissant envers son esprit de collaboration et ses conseils stratégiques, qui ont permis à CAE de se positionner pour la réussite soutenue. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour l'avenir. »

M. Edwards est président et chef de la direction d'AtkinsRéalis depuis 2019. Il s'est joint à AtkinsRéalis en 2014 et a dirigé des initiatives visant à simplifier, à cibler et à faire croître l'entreprise tout en mettant en œuvre des mesures pour améliorer le rendement opérationnel. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la réalisation de projets d'infrastructure et de ressources complexes. Il siège également au conseil d'administration de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et du Groupe CSL inc. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'un diplôme d'études supérieures en génie civil de la Lancashire University au Royaume-Uni. Il est fellow de l'Institution of Civil Engineers et de la Hong Kong Institution of Engineers.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX23.

