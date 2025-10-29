MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - BCE (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que Gordon Nixon, dont le mandat de douze ans viendra à terme en 2026, quittera son poste de président du conseil d'administration et ne briguera pas un autre mandat lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du 7 mai 2026. M. Nixon s'est joint au Conseil en 2014 et en assure la présidence depuis dix ans.

Dans le cadre de son plan de renouvellement et de succession, le Conseil prévoit nommer Louis Vachon, C.M., O.Q., administrateur de BCE, au poste de président du conseil d'administration, sous réserve de sa réélection comme membre du Conseil par les actionnaires de BCE. M. Vachon s'est joint au Conseil de BCE en 2022 et siège au comité des ressources en cadres et de rémunération ainsi qu'au comité du risque et de la caisse de retraite.

« Ce fut un honneur d'avoir présidé le Conseil de BCE au cours des dix dernières années. Bell est une entreprise chargée d'histoire, et ses services touchent la vie de tant de Canadiens et Canadiennes. Pour faire suite à l'annonce fructueuse de la stratégie de croissance sur trois ans de BCE lors de la Journée des investisseurs, j'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Louis Vachon au poste de président du Conseil pour mai 2026. Louis est un leader exceptionnel dans la collectivité et le monde des affaires, et nous aurons une chance inouïe de l'avoir à la tête du Conseil de BCE. »

- Gordon Nixon, président du Conseil de BCE Inc. et de Bell Canada

« Je tiens à sincèrement remercier Gord pour son leadership, sa direction et ses conseils visant à redynamiser Bell. Je suis ravi que Louis ait accepté de prendre le relais en tant que notre prochain président du Conseil. J'ai été témoin de son précieux travail au sein du Conseil au cours des trois dernières années. Il a su tirer parti de sa vaste expérience en tant qu'administrateur de sociétés et de ses nombreuses années à titre de président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada. Les actionnaires ont profité de son leadership et de son expertise en matière de gouvernance d'entreprise, et j'ai hâte de travailler avec lui à titre de président du Conseil. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.



1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

