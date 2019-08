Le Conseil consultatif canadien de la statistique se réunit à Ottawa pour la première fois

OTTAWA, le 8 août 2019 /CNW/ - Dans notre société et notre économie complexes, les Canadiens ont besoin de plus de renseignements de grande qualité, encore plus à jour et plus détaillés. L'un des principaux objectifs du Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) nouvellement formé est de formuler des conseils sur la modernisation du système statistique national du Canada dans une ère où les données jouent un rôle essentiel dans la transformation de notre société et de notre économie.

« Statistique Canada doit réaliser trois grands objectifs : produire des données de grande qualité pour appuyer l'élaboration de bonnes politiques publiques et pour répondre aux besoins des nombreux utilisateurs de données au Canada; réduire le fardeau de réponse aux enquêtes qui pèse sur les citoyens; et veiller à ce que les données sur les Canadiens soient recueillies et utilisées de façon transparente, tout en protégeant la confidentialité des renseignements personnels et en respectant la vie privée. Comprendre, atteindre et concilier ces objectifs est essentiel à la modernisation de notre système statistique national. »

-- Teresa Scassa, présidente, CCCS

Formé de spécialistes et de parties prenantes de divers horizons, le Conseil a tenu sa réunion inaugurale à Ottawa à la fin du mois de juillet. Les membres ont affirmé leur engagement à fournir au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et au statisticien en chef du Canada des conseils quant au rôle que doit jouer Statistique Canada au moment où le gouvernement, les entreprises et nos institutions sociales cherchent à devenir plus « axés sur les données ».

La croissance de l'économie numérique a une incidence sur la collecte des statistiques officielles partout dans le monde. Pour s'adapter à une économie en évolution, de nouvelles sources de données et de nouvelles méthodes sont définies, mises à l'essai et adoptées dans de nombreux pays. Statistique Canada, qui est depuis longtemps considéré comme l'un des principaux organismes de statistique dans le monde, a déjà entamé son processus de modernisation. On fait maintenant appel au CCCS pour obtenir des conseils quant aux façons dont Statistique Canada peut innover et jouer un rôle de chef de file dans cette période de transformation axée sur le numérique et les données.

« Je suis impatiente de travailler avec ce groupe de spécialistes indépendants pour guider ce processus », a indiqué Mme Scassa.

Lors de sa première réunion, le CCCS a obtenu un compte rendu détaillé des programmes de Statistique Canada et des efforts de modernisation déployés à ce jour, ainsi que des renseignements au sujet de la Charte canadienne du numérique récemment annoncée. Les membres du CCCS se sont entendus sur quelques domaines d'intérêt prioritaires, y compris d'aider les Canadiens à comprendre pourquoi des données impartiales et de grande qualité sont essentielles au bien-être économique et social du Canada, et de déterminer des moyens par lesquels Statistique Canada peut faire preuve d'un leadership fort dans l'élaboration et la mise en œuvre continues d'une stratégie en matière de données pour le Canada.

Le premier rapport annuel sur les délibérations et les conclusions du CCCS sera produit d'ici l'automne 2020. Des renseignements sur les membres et les travaux du CCCS sont accessibles au public à l'adresse www.statcan.gc.ca/CCCS.

